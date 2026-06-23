"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Portugal

Portugal no tuvo piedad: 5-0 a Uzbekistán con un Cristiano encendido

Con un doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal goleó 5-0 a Uzbekistán en Houston, logró su primera victoria en el Mundial 2026 y el capitán se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis Copas del Mundo diferentes.

Portugal reaccionó con autoridad en el Mundial 2026. Después del empate en el debut ante Congo, el conjunto dirigido por Roberto Martínez se impuso con contundencia por 5-0 sobre Uzbekistán en Houston y dio un paso importante en la pelea por la clasificación dentro del Grupo K.

La gran figura de la jornada fue, una vez más, Cristiano Ronaldo. El capitán portugués marcó dos goles y alcanzó una marca inédita en la historia de las Copas del Mundo: se convirtió en el primer futbolista en anotar en seis Mundiales diferentes.

Portugal golpeó desde el comienzo. A los 5 minutos, Cristiano apareció dentro del área para conectar un centro desde la derecha y abrir el marcador con una definición de volea. Apenas once minutos después llegó el segundo, cuando Nuno Mendes ejecutó un tiro libre preciso que amplió la ventaja para los europeos.

Te puede interesar...

La superioridad portuguesa continuó durante toda la primera mitad y volvió a reflejarse a los 38 minutos. Bruno Fernandes filtró un gran pase para Cristiano Ronaldo, que definió con categoría para firmar su doblete y encaminar una goleada que parecía sentenciada antes del descanso.

En el complemento, Portugal mantuvo el control absoluto del encuentro. El cuarto tanto llegó mediante un desafortunado gol en contra del arquero Abduvokhid Nematov, mientras que Rafael Leão selló el resultado definitivo a pocos minutos del final con una gran definición.

Más allá de los goles, Portugal mostró una versión sólida en todas sus líneas. Bruno Fernandes manejó los tiempos del equipo, João Félix participó activamente en ataque y la defensa prácticamente no pasó sobresaltos ante un rival que nunca logró reaccionar.

Con este resultado, Portugal suma su primera victoria en el Mundial y queda bien posicionado en la tabla del Grupo K, a la espera de completar la fase de grupos frente a Colombia. Uzbekistán, por su parte, quedó obligado a buscar una recuperación ante RD Congo para mantener vivas sus aspiraciones.

La noche en Houston, sin embargo, tuvo un nombre propio. A sus 41 años, Cristiano Ronaldo volvió a demostrar que sigue siendo protagonista de la máxima cita del fútbol y agregó otro récord a una carrera que parece no tener límites.

Temas

Te puede interesar