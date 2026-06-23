Portugal no tuvo piedad: 5-0 a Uzbekistán con un Cristiano encendido

La superioridad portuguesa continuó durante toda la primera mitad y volvió a reflejarse a los 38 minutos. Bruno Fernandes filtró un gran pase para Cristiano Ronaldo, que definió con categoría para firmar su doblete y encaminar una goleada que parecía sentenciada antes del descanso.

¡¡UFF, DÓNDE LA ACOMODÓ!! Rafael Leao y una definición TOP para el ¡5-0! de Portugal vs. Uzbekistán. ¡DESPERTARON!



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En el complemento, Portugal mantuvo el control absoluto del encuentro. El cuarto tanto llegó mediante un desafortunado gol en contra del arquero Abduvokhid Nematov, mientras que Rafael Leão selló el resultado definitivo a pocos minutos del final con una gran definición.

Más allá de los goles, Portugal mostró una versión sólida en todas sus líneas. Bruno Fernandes manejó los tiempos del equipo, João Félix participó activamente en ataque y la defensa prácticamente no pasó sobresaltos ante un rival que nunca logró reaccionar.

Con este resultado, Portugal suma su primera victoria en el Mundial y queda bien posicionado en la tabla del Grupo K, a la espera de completar la fase de grupos frente a Colombia. Uzbekistán, por su parte, quedó obligado a buscar una recuperación ante RD Congo para mantener vivas sus aspiraciones.

La noche en Houston, sin embargo, tuvo un nombre propio. A sus 41 años, Cristiano Ronaldo volvió a demostrar que sigue siendo protagonista de la máxima cita del fútbol y agregó otro récord a una carrera que parece no tener límites.