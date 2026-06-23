Franco Colapinto y su Alpine llegan al GP de Austria

Horarios y actividad del GP de Austria de Fórmula 1

La actividad en el GP de Austria comenzará este viernes por la mañana, primero se realizará la práctica libre 1 entre las 8:30 y las 9:30, mientras que más tarde, a las 12, será la segunda sesión de entrenamientos.

La tercera y última práctica libre está programada para el sábado a las 7:30 y allí, los pilotos tendrán sus últimos giros para poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, la cual comenzará a las 11.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 se realizará el domingo a las 10.

Franco Colapinto en el GP de Austria

El único antecedente de Colapinto en este Gran Premio se dio el año pasado, donde tuvo una discreta actuación y finalizó en el 15to lugar. En aquella ocasión, el triunfo quedó en manos del británico Lando Norris (McLaren), mientras que el podio lo completaron el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

De cara a esta nueva fecha del campeonato, el líder en la tabla de posiciones es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), aunque en la última fecha abandonó por problemas en su monoplaza y el británico Lewis Hamilton (Ferrari) logró quedarse con el triunfo en Barcelona para recortarle unos importantes 25 puntos y así ponerse a 41 unidades.