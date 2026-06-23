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Imputaron a un enfermero por el faltante de tramadol en el Rawson

La Justicia formalizó la investigación contra un enfermero del Hospital Rawson por el faltante de 55 ampollas de tramadol en el área de Terapia Intensiva. La causa continúa en etapa investigativa y el acusado seguirá en libertad.

La investigación por el faltante de 55 ampollas de tramadol, un medicamento utilizado como analgésico de alta potencia, registró este martes un avance importante con la formalización de cargos contra un enfermero que trabaja en el Hospital Rawson.

La audiencia se desarrolló en Tribunales y estuvo centrada en el caso que salió a la luz semanas atrás tras detectarse la desaparición de las dosis del sector de Terapia Intensiva del principal centro de salud de la provincia.

Según la hipótesis presentada por el Ministerio Público Fiscal, el enfermero habría tenido acceso al área donde se almacenaban los medicamentos mediante los sistemas de control habilitados para el personal autorizado. Los investigadores sostienen que el faltante se habría producido entre mediados de marzo y fines de abril de este año.

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No obstante, la acusación se encuentra en una etapa inicial y la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar qué ocurrió con las ampollas desaparecidas y cuál fue su destino.

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, las sospechas surgieron luego de que personal del hospital advirtiera determinadas situaciones que motivaron controles internos y una posterior revisión de los registros vinculados al almacenamiento y suministro de medicamentos.

A partir de esas verificaciones se detectó el faltante de las ampollas de tramadol, lo que derivó en la intervención de la UFI de Delitos Especiales y en el inicio de una investigación penal.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que existen elementos suficientes para avanzar con la pesquisa, mientras que la querella planteó distintas hipótesis respecto del posible destino de los medicamentos.

Por su parte, la defensa del profesional negó los hechos atribuidos y cuestionó la teoría del caso presentada por los investigadores. Además, solicitó la realización de estudios y pericias complementarias que, a su entender, podrían aportar elementos para descartar algunas de las sospechas planteadas durante la investigación.

Seguirá en libertad mientras avanza la causa

La jueza Carolina Parra resolvió que el enfermero continúe el proceso en libertad mientras se desarrolla la etapa de investigación penal preparatoria.

Al mismo tiempo, la magistrada realizó observaciones sobre la situación procesal y las medidas adoptadas hasta el momento, especialmente en relación con la continuidad laboral del imputado dentro del ámbito hospitalario, aunque actualmente desempeñándose en otro sector.

Por el momento, la investigación sigue en curso y no existe una resolución definitiva sobre la responsabilidad del imputado.

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