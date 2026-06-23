Imputaron a un enfermero por el faltante de tramadol en el Rawson

No obstante, la acusación se encuentra en una etapa inicial y la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar qué ocurrió con las ampollas desaparecidas y cuál fue su destino.

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, las sospechas surgieron luego de que personal del hospital advirtiera determinadas situaciones que motivaron controles internos y una posterior revisión de los registros vinculados al almacenamiento y suministro de medicamentos.

A partir de esas verificaciones se detectó el faltante de las ampollas de tramadol, lo que derivó en la intervención de la UFI de Delitos Especiales y en el inicio de una investigación penal.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que existen elementos suficientes para avanzar con la pesquisa, mientras que la querella planteó distintas hipótesis respecto del posible destino de los medicamentos.

Por su parte, la defensa del profesional negó los hechos atribuidos y cuestionó la teoría del caso presentada por los investigadores. Además, solicitó la realización de estudios y pericias complementarias que, a su entender, podrían aportar elementos para descartar algunas de las sospechas planteadas durante la investigación.

Seguirá en libertad mientras avanza la causa

La jueza Carolina Parra resolvió que el enfermero continúe el proceso en libertad mientras se desarrolla la etapa de investigación penal preparatoria.

Al mismo tiempo, la magistrada realizó observaciones sobre la situación procesal y las medidas adoptadas hasta el momento, especialmente en relación con la continuidad laboral del imputado dentro del ámbito hospitalario, aunque actualmente desempeñándose en otro sector.

Por el momento, la investigación sigue en curso y no existe una resolución definitiva sobre la responsabilidad del imputado.