Un conocido delincuente del ambiente delictivo local fue detenido durante la madrugada de este martes en pleno microcentro sanjuanino. El procedimiento estuvo a cargo del personal de la División Cuerpo Especial de Vigilancia, quienes detectaron que el sospechoso no solo portaba un elemento tildado como clave para cometer robos, sino que además era buscado por la Justicia.
Cayó un conocido delincuente en el microcentro: tenía pedido de captura y una ganzúa
El joven de 22 años fue sorprendido por la Policía en la puerta de una barbería en Capital. Cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad y quedó a disposición de la Justicia de Faltas.