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Cayó un conocido delincuente en el microcentro: tenía pedido de captura y una ganzúa

El joven de 22 años fue sorprendido por la Policía en la puerta de una barbería en Capital. Cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad y quedó a disposición de la Justicia de Faltas.

Un conocido delincuente del ambiente delictivo local fue detenido durante la madrugada de este martes en pleno microcentro sanjuanino. El procedimiento estuvo a cargo del personal de la División Cuerpo Especial de Vigilancia, quienes detectaron que el sospechoso no solo portaba un elemento tildado como clave para cometer robos, sino que además era buscado por la Justicia.

Fuentes policiales informaron que los efectivos realizaban recorridas preventivas cuando fueron comisionados por el entre organizador del 911 hacia la intersección de calles Rivadavia y Patricias Sanjuaninas, en el departamento Capital. Los operadores reportaron la presencia de un sujeto en actitud sospechosa y con aparentes intenciones de cometer un ilícito en la zona.

Al arribar al lugar, los uniformados observaron al individuo sentado en la vereda, justo afuera de una barbería que gira bajo el nombre de fantasía “Marifusa”. Tras ser entrevistado, el sospechoso no logró justificar los motivos de su presencia allí a altas horas de la madrugada.

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El detenido fue identificado por la Policía como Olmos, de 22 años, con domicilio en el barrio Camilo Rojo. Al ingresar sus datos en el sistema de antecedentes, los efectivos confirmaron que sobre el joven pesaba un pedido de captura vigente con fecha del 19 de septiembre de 2025, por infracción al Artículo 117°, a disposición del Tercer Juzgado de Faltas.

Durante el palpado de urgencia, los agentes descubrieron que Olmos ocultaba entre sus prendas una llave tipo ganzúa, un elemento de fabricación casera compuesto por un mango de tubo y una punta, utilizado habitualmente para forzar cerraduras. Al verse descubierto, el sujeto se ofuscó y reaccionó de forma violenta con el personal actuante, siendo inmediatamente trasladado a la sede policial correspondiente.

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