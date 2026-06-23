Cayó un conocido delincuente en el microcentro: tenía pedido de captura y una ganzúa

Fuentes policiales informaron que los efectivos realizaban recorridas preventivas cuando fueron comisionados por el entre organizador del 911 hacia la intersección de calles Rivadavia y Patricias Sanjuaninas, en el departamento Capital. Los operadores reportaron la presencia de un sujeto en actitud sospechosa y con aparentes intenciones de cometer un ilícito en la zona.

Al arribar al lugar, los uniformados observaron al individuo sentado en la vereda, justo afuera de una barbería que gira bajo el nombre de fantasía “Marifusa”. Tras ser entrevistado, el sospechoso no logró justificar los motivos de su presencia allí a altas horas de la madrugada.