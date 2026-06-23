Desbarataron tres "kioscos" de droga en Pocito y hubo cinco detenidos

Durante las requisas, los efectivos secuestraron cerca de 200 gramos de cocaína distribuidos en dosis listas para la venta, además de aproximadamente 100 gramos de marihuana, plantines y semillas de cannabis. Según estimaciones oficiales, el valor de la droga incautada supera los 6 millones de pesos.

Los investigadores también hallaron alrededor de 2 millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y diversos elementos que serían utilizados para el corte y fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los pesquisas fue el secuestro de un revólver calibre 38 junto a 65 cartuchos de distintos calibres, elementos que fueron incorporados a la investigación judicial.

De acuerdo con la hipótesis de la pesquisa, las viviendas allanadas funcionaban de manera coordinada como puntos de venta de droga y eran monitoreadas desde hacía tiempo por personal especializado. La información recolectada durante la investigación permitió solicitar las medidas judiciales que finalmente derivaron en los allanamientos.

Tras las detenciones, los cinco sospechosos fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial, donde quedaron a disposición de la Justicia Federal mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la presunta organización y establecer si existen más personas involucradas.