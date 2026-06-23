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Desbarataron tres "kioscos" de droga en Pocito y hubo cinco detenidos

Hubo cinco detenidos, secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, un arma de fuego y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Una investigación que se extendió durante varias semanas culminó el último sábado con un amplio operativo antidrogas en el departamento Pocito. Personal del Departamento Drogas Ilegales de la Policía de San Juan realizó allanamientos simultáneos en tres viviendas del barrio Las Pampas y logró desarticular lo que los investigadores consideran una estructura dedicada al acopio, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia Federal y coordinados por el fiscal Francisco Maldonado, con la participación de brigadas de la Dirección D-5 y efectivos del Grupo Táctico G.E.R.A.S., quienes intervinieron debido a la complejidad y el riesgo que implicaba ingresar de manera simultánea a los distintos domicilios.

Como resultado del operativo fueron detenidos tres hombres de 52, 42 y 32 años, y dos mujeres de 30 y 32 años, quienes quedaron vinculados a una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

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Durante las requisas, los efectivos secuestraron cerca de 200 gramos de cocaína distribuidos en dosis listas para la venta, además de aproximadamente 100 gramos de marihuana, plantines y semillas de cannabis. Según estimaciones oficiales, el valor de la droga incautada supera los 6 millones de pesos.

Los investigadores también hallaron alrededor de 2 millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y diversos elementos que serían utilizados para el corte y fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los pesquisas fue el secuestro de un revólver calibre 38 junto a 65 cartuchos de distintos calibres, elementos que fueron incorporados a la investigación judicial.

De acuerdo con la hipótesis de la pesquisa, las viviendas allanadas funcionaban de manera coordinada como puntos de venta de droga y eran monitoreadas desde hacía tiempo por personal especializado. La información recolectada durante la investigación permitió solicitar las medidas judiciales que finalmente derivaron en los allanamientos.

Tras las detenciones, los cinco sospechosos fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial, donde quedaron a disposición de la Justicia Federal mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la presunta organización y establecer si existen más personas involucradas.

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