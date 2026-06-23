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Menem articuló un acuerdo con bloques aliados y desactivó la sesión por Adorni

La Libertad Avanza alcanzó un entendimiento con la UCR, el PRO y otros bloques aliados para impedir el quórum. La oposición no reunió los votos necesarios y se cayó la sesión que buscaba avanzar con una interpelación y una moción de censura contra Manuel Adorni.

La Cámara de Diputados no logró este martes reunir el quórum necesario para llevar adelante la sesión especial impulsada por sectores de la oposición que pretendían tratar distintos proyectos vinculados al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la controversia generada por el crecimiento de su patrimonio declarado.

A las 14:31, una vez cumplido el plazo reglamentario para alcanzar el número mínimo de legisladores presentes, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la convocatoria. En total, 117 diputados ocuparon sus bancas, doce menos de los 129 necesarios para habilitar el debate.

La caída de la sesión se produjo luego de un acuerdo político que, según había adelantado este diario durante la jornada del lunes, fue alcanzado entre el oficialismo, la UCR, el PRO y otros bloques aliados. La estrategia consistió en trasladar la discusión a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que fue convocada para el próximo 30 de junio.

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De esta manera, el oficialismo evitó que la oposición pudiera emplazar a las comisiones para emitir dictamen en plazos acotados y, al mismo tiempo, logró mantener bajo control los tiempos parlamentarios de un tema que viene generando tensión dentro y fuera del Congreso.

La intención de los bloques opositores era avanzar con iniciativas que proponían la interpelación y una eventual moción de censura contra Adorni. Los proyectos surgieron tras las denuncias y cuestionamientos relacionados con la evolución patrimonial del funcionario y la información incluida en sus declaraciones juradas.

Entre los diputados que dieron quórum estuvieron la mayoría de los integrantes de Unión por la Patria, legisladores de la izquierda, representantes de la Coalición Cívica y algunos bloques provinciales. En cambio, la ausencia del PRO, la UCR, Innovación Federal, el MID y otros espacios resultó determinante para que la sesión no pudiera comenzar.

Tras la caída de la convocatoria, los legisladores que permanecieron en el recinto realizaron expresiones de minoría y cuestionaron a los bloques que no bajaron al recinto. Desde distintos sectores opositores sostuvieron que el acuerdo político terminó beneficiando al jefe de Gabinete y demoró el tratamiento de los expedientes impulsados en su contra.

Ahora, el próximo capítulo se trasladará a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde comenzará el análisis formal de los proyectos. Sin embargo, al tratarse de una instancia de comisión, no existen plazos obligatorios para emitir dictamen, por lo que el debate podría extenderse durante varias semanas.

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