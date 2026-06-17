Sorpresa: la Portugal de Ronaldo no pudo ante Congo y empató 1-1

Con el 1-0, Portugal pareció encaminar el partido, pero con el correr de los minutos perdió profundidad y permitió que el conjunto africano creciera en el juego.

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RD Congo avisó con remates de media distancia y terminó encontrando su premio sobre el cierre de la primera parte: Yoane Wissa ganó en el área tras un tiro de esquina y marcó el empate 1-1 a los 49 minutos.

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Cristiano Ronaldo fue titular y capitán, pero no logró gravitar en el desarrollo del juego. Portugal monopolizó la posesión, pero el delantero no tuvo situaciones claras en el primer tiempo y apenas contó con dos oportunidades en la segunda mitad que no pudo concretar.

En el tramo final, el equipo luso buscó el triunfo con variantes ofensivas, pero se topó con una defensa ordenada y un arquero sólido del conjunto congoleño. Bruno Fernandes tuvo la última gran chance desde media distancia en tiempo cumplido, aunque su remate se fue desviado.

Un empate que deja dudas

Portugal era amplio favorito en la previa, pero terminó dejando una imagen irregular en su debut mundialista. El empate lo obliga a ajustar piezas de cara a las próximas fechas del Grupo K. RD Congo, en cambio, celebró el resultado como un paso importante en su objetivo de competir mano a mano en una zona exigente.

El encuentro finalizó 1-1 en Houston y dejó sensaciones opuestas: frustración en Portugal y entusiasmo en el conjunto africano, que supo reaccionar en el momento justo.