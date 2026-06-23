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San Juan suma una nueva cepa para combatir la Mosca de los Frutos

La Bioplanta San Juan, dependiente de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, recibió un pie de cría de la cepa Vienna 8-D53 (tsl), proveniente de Mendoza y considerada una de las más eficientes a nivel internacional para la producción de insectos estériles.

San Juan dio un nuevo paso en el fortalecimiento de sus programas fitosanitarios al incorporar material biológico de alta calidad genética destinado a la producción masiva de insectos estériles para combatir la Mosca de los Frutos (Ceratitis capitata), una de las principales plagas que afectan a la producción frutihortícola.

La Bioplanta San Juan, dependiente de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, recibió un pie de cría de la cepa Vienna 8-D53 (tsl), proveniente de Mendoza y considerada una de las más eficientes a nivel internacional para la producción de insectos estériles.

La entrega fue realizada por el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN) en el marco de una acción de cooperación técnica entre ambas provincias. El lote recibido consiste en pupas fértiles que permitirán renovar genéticamente las colonias mantenidas en laboratorio para la producción de insectos destinados a la aplicación de la Técnica del Insecto Estéril (TIE).

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Esta herramienta de control biológico consiste en la liberación de machos estériles que, al aparearse con hembras silvestres, impiden la reproducción de la plaga y contribuyen a reducir progresivamente sus poblaciones sin afectar al ambiente.

La cepa Vienna 8-D53 es reconocida mundialmente por sus características de sexado genético, que facilitan la producción eficiente de machos estériles y optimizan los procesos de cría masiva. Además, aporta mejoras en parámetros biológicos clave como la fecundidad, fertilidad, supervivencia, capacidad de vuelo y competitividad sexual de los insectos producidos.

Desde el ámbito técnico destacaron que la renovación genética de las colonias es una práctica fundamental para evitar problemas derivados de la endogamia, la deriva genética y la adaptación al laboratorio, factores que pueden reducir la calidad biológica de los insectos utilizados en los programas de control.

La Bioplanta San Juan cuenta con infraestructura especializada, equipamiento adecuado, personal capacitado y estrictos protocolos de calidad que garantizan la correcta recepción, adaptación y mantenimiento del nuevo material biológico.

Con esta incorporación, San Juan fortalece su capacidad operativa para sostener estrategias de control fitosanitario de alto estándar internacional y consolida el trabajo conjunto con Mendoza en materia de sanidad agropecuaria. La medida busca proteger la producción regional, reducir el impacto de la Mosca de los Frutos y preservar la competitividad de los mercados frutihortícolas.

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