Portugal goleó a Francia en el debut del Mundial

Desde el amanecer del encuentro, Portugal marcó el ritmo del encuentro mostrándose ampliamente superior que su rival. A los apenas 2’8’’ de juego la jugadora portuguesa Marlene Sousa se encargó de abrir el marcador con una categoría magistral a través de una jugada individual que concluyó con un gran remate por arriba. El segundo no tardó en llegar, a los 2’36’’ Maria Silvia puso el marcador 2 a 0 a favor de Portugal con una gran definición por debajo de la arquera francesa. A los 6’52’’ de juego, apareció el tercer tanto portugués de la mano de Ana Catarina Ferreira con una exquisita definición que dejó a Lili Buchoux sin chances de impedir que la bocha ingrese a su arco. Los ataques de Portugal no pararon de llegar, pero la bocha estuVo caprichosa por un tiempo. Esto se cortó a los 12’24’’ cuando Raquel Santos hizo magia con la bocha dentro del área rival, elevándola y concluyendo con un raquetazo que finalizó en el arco francés y dictó el 4° grito de gol para Portugal. El 5° tanto portugués apareció rápidamente con un pase por atrás que habilitó a Raquel Santos quien nuevamente remató al arco y amplió distancias. Las lusitanas no le dieron tregua a Francia y a los 17’41’’ en uno de sus ataques más débiles, llegó el 6° gol de la mano de la jugadora n°7 Rita Batista. El 7 a 0 con el que las selecciones se fueron al descanso, vino apenas unos minutos después con una gran jugada colectiva que termina definiendo nuevamente Rita Batista contra el segundo palo a los 19’6’’.