Era imposible que no pasara. En la noche de su despedida, en su último partido con la Selección Argentina, Lionel Messi convirtió el gol que nadie quería perderse. A los 25 minutos del primer tiempo, de penal, el capitán puso el 3-0 ante Benín y escribió la última página de una historia que no tiene comparación en el fútbol mundial.
No podía faltar el suyo: Messi, de penal, marcó el 3-0 a Benin
De penal, con los brazos abiertos y el Monumental rendido a sus pies. Lionel Messi marcó su gol número 126 con la camiseta argentina.