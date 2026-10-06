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No podía faltar el suyo: Messi, de penal, marcó el 3-0 a Benin

De penal, con los brazos abiertos y el Monumental rendido a sus pies. Lionel Messi marcó su gol número 126 con la camiseta argentina.

Era imposible que no pasara. En la noche de su despedida, en su último partido con la Selección Argentina, Lionel Messi convirtió el gol que nadie quería perderse. A los 25 minutos del primer tiempo, de penal, el capitán puso el 3-0 ante Benín y escribió la última página de una historia que no tiene comparación en el fútbol mundial.

126 goles en 208 partidos con la celeste y blanca. Una cifra que ya pertenece a la eternidad.

Después de convertir, Messi abrió los brazos hacia el cielo y se giró hacia el público del Monumental, que estalló en un grito que mezcló alegría, emoción y algo parecido al llanto. Sus compañeros corrieron hacia él, lo rodearon y lo levantaron en andas, en una imagen que quedará grabada en la memoria de todos los que estuvieron ahí y de los millones que lo siguieron desde sus casas.

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Las tribunas respondieron con el canto que acompañó toda la noche: "Olé, olé, olé, Messi, Messi". Un estadio entero agradeciéndole todo al hombre que los hizo campeones del mundo y que eligió este martes para decir adiós.

El mejor de la historia, despidiéndose en casa

No hay adjetivo que no se haya usado ya para describir a Messi. Pero este martes, en el Monumental, con sus hijos en la cancha, con el himno cantado por un excombatiente de Malvinas y con un golazo de Nico Paz de por medio, quedó claro que ninguna palabra alcanza. Solo queda el número: 126. Y la imagen de un hombre con los brazos abiertos, mirando al cielo, diciéndole gracias a todos.

Argentina gana 3-0 y Messi ya hizo su gol. La noche es perfecta.

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