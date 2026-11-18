"Yo estaba en el auto esperándolo y cuando él sale estaba shockeado, no lo podía creer. Es como un niño en el fondo. Además, la emoción que le dio a él", recordó Fabián sobre la reacción de su sobrino.

La anécdota tomó mayor repercusión después de la actuación de Paz ante Costa Rica. El mediocampista del Como 1907 fue una de las grandes figuras de la goleada argentina por 7 a 0 en Córdoba: disputó el primer tiempo y convirtió dos goles, en otra demostración de su crecimiento dentro del equipo nacional.

Sin embargo, su tío aclaró que el joven no vive pendiente de la posibilidad de ocupar el mítico dorsal. "Nico es una persona muy tranquila, muy sencilla. No tiene en la cabeza ser el sucesor de Messi. Para él ya lo máximo fue conocerlo y jugar con él, fue como tocar el cielo con las manos", explicó.

El propio futbolista también se refirió a la posibilidad de heredar la camiseta número 10. Después del encuentro ante Costa Rica, aseguró que piensa en "disfrutar días como hoy" y divertirse "en el campo".

Por ahora, Lionel Scaloni tampoco definió quién utilizará el histórico dorsal cuando llegue el momento de asignarlo. El entrenador explicó que esperarán hasta que sea obligatorio designarlo y que, cuando lo decidan, esperan que sea para un jugador que pueda conservarlo. Mientras tanto, Nico Paz sigue construyendo su propio camino en la Albiceleste, aunque aquella frase de Celia ya forma parte de su historia.