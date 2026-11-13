Messi jugará contra River en Argentina: todos los detalles del amistoso en el Monumental

Se viene : River Plate @InterMiamiCF



19 de enero 2027

Estadio Monumental pic.twitter.com/latxs050FM — River Plate (@RiverPlate) November 13, 2026

Desde la organización destacaron la importancia del encuentro: “El partido reunirá a dos clubes que, desde trayectorias diferentes, se han convertido en referentes mundiales del fútbol y han experimentado una extraordinaria expansión deportiva, institucional y comercial durante los últimos años. Representa, además, un punto de encuentro entre dos proyectos que han contribuido, cada uno desde su lugar, a ampliar las fronteras del fútbol y a consolidar comunidades de millones de aficionados en todo el mundo”.

Los detalles sobre la venta de entradas y las actividades vinculadas al evento serán comunicados próximamente a través de los canales oficiales de ambas instituciones.

Los compromisos de River e Inter Miami antes del amistoso

Mientras se prepara para el encuentro de enero, River debe concentrarse en el Torneo Clausura. El próximo domingo 22 de noviembre recibirá a Lanús desde las 19, por los octavos de final. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio necesita consagrarse campeón para conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2027, ya que tiene asegurado su lugar en la próxima Sudamericana.

Si supera al Granate, se enfrentará en cuartos de final al ganador del cruce entre Instituto y Huracán.

Por su parte, Inter Miami terminó segundo en la Conferencia Este con 60 puntos, detrás de Nashville SC, que sumó 77. El equipo del argentino Cristian Kily González recibirá a Columbus Crew el sábado 21 de noviembre, desde las 20, por la ida de la primera ronda de los playoffs de la MLS. La revancha será el viernes 27, a las 22, en Ohio.