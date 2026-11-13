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Messi jugará contra River en Argentina: todos los detalles del amistoso en el Monumental

El encuentro marcará la primera visita del conjunto de Florida al país.

Lionel Messi volverá a presentarse en el fútbol argentino. El Inter Miami disputará un amistoso frente a River Plate el próximo 19 de enero de 2027 en el estadio Monumental, como parte de la preparación del equipo estadounidense para la próxima temporada.

El partido, organizado por COC Global y presentado bajo el lema “Un encuentro Monumental”, tendrá como principal atractivo el regreso del capitán de la Selección argentina a Núñez. Su última presentación en el país fue el pasado 6 de octubre, cuando disputó un amistoso ante Benín con la camiseta albiceleste.

Además de Messi, se espera la presencia de otras figuras internacionales que integran el plantel de Inter Miami, como el uruguayo Luis Suárez, el brasileño Casemiro, el español Sergio Reguilón y Rodrigo De Paul. Del lado de River, también podrían participar futbolistas de renombre como Nicolás Otamendi, Thiago Almada, Ángel Correa y Gonzalo Montiel.

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Desde la organización destacaron la importancia del encuentro: “El partido reunirá a dos clubes que, desde trayectorias diferentes, se han convertido en referentes mundiales del fútbol y han experimentado una extraordinaria expansión deportiva, institucional y comercial durante los últimos años. Representa, además, un punto de encuentro entre dos proyectos que han contribuido, cada uno desde su lugar, a ampliar las fronteras del fútbol y a consolidar comunidades de millones de aficionados en todo el mundo”.

Los detalles sobre la venta de entradas y las actividades vinculadas al evento serán comunicados próximamente a través de los canales oficiales de ambas instituciones.

Los compromisos de River e Inter Miami antes del amistoso

Mientras se prepara para el encuentro de enero, River debe concentrarse en el Torneo Clausura. El próximo domingo 22 de noviembre recibirá a Lanús desde las 19, por los octavos de final. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio necesita consagrarse campeón para conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2027, ya que tiene asegurado su lugar en la próxima Sudamericana.

Si supera al Granate, se enfrentará en cuartos de final al ganador del cruce entre Instituto y Huracán.

Por su parte, Inter Miami terminó segundo en la Conferencia Este con 60 puntos, detrás de Nashville SC, que sumó 77. El equipo del argentino Cristian Kily González recibirá a Columbus Crew el sábado 21 de noviembre, desde las 20, por la ida de la primera ronda de los playoffs de la MLS. La revancha será el viernes 27, a las 22, en Ohio.

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