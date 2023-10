Mundial de Marruecos: Mateo Maldonado ganó su primera regata

Dos situaciones conspiraron en contra del velerista sanjuanino, integrante del Programa Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes. Por un lado llegó a Marruecos con una gripe que lo disminuyó físicamente en las regatas clasificatorias, y por otro, las condiciones del tiempo, ya que las costas de la ciudad de Tanger, han sido azotadas por un intenso viento y por ende un oleaje extremo, que en sus aguas, ha dificultado la navegación en competencias. Aguas compartidas entre el Mar Mediterráneo y el océano Atlántico, en el noroeste del continente africano.

En sus redes sociales, mateo comentó: “Mitad de campeonato acá en Marruecos, días difíciles en el agua quedándome a pocos puntos de la flota de oro. Trabajé muy duro para este campeonato y lamentablemente una gripe no me dejó empezar en las condiciones físicas que me hubiera gustado. No queda más q seguir peleando y aprovechar las regatas que quedan para seguir creciendo y aprendiendo en esta cancha que nos está poniendo a prueba con condiciones extremas” sentenció el sanjuanino.