Los personajes del Mundial 2026: historias de vida que marcan la Copa del Mundo

GRUPO B

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Tras el turbulento episodio que lo dejó fuera del Mundial 2018 a horas del debut, Julen Lopetegui encara con Qatar la oportunidad de reescribir su historia. Entre desafíos deportivos y una búsqueda personal de reivindicación, el entrenador llega a 2026 con la mira puesta en un nuevo comienzo.

GRUPO C

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Con 20 años y un Mundial Sub 20 deslumbrante, el extremo de Marruecos ya seduce a Europa y sueña con un lugar entre los convocados al Mundial 2026 en una de las selecciones que quiere dar pelea.

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El francés Migné logró un hecho histórico: clasificó a Haití al Mundial 2026 sin haber pisado nunca la isla. Dirigió a distancia, mediante videollamadas y planificación remota, y consiguió que la selección caribeña vuelva a la Copa del Mundo después de 52 años. Haití integrará el Grupo C junto a Brasil, Marruecos y Escocia, en una gesta que simboliza resiliencia y esperanza para todo un país.

VGRUPO D

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Mauricio Pochettino, formado en la tierra de los campeones, asume el desafío de guiar a Estados Unidos en el Mundial 2026. Su experiencia internacional y su capacidad de liderazgo alimentan la ilusión de un equipo que busca dar un salto histórico en la máxima cita.

Con raíces que atraviesan cuatro países y una identidad marcada por la diversidad, Diego Kochen se convierte en símbolo de un Estados Unidos multicultural en el Mundial 2026. Su historia personal y su presente bajo los tres palos reflejan cómo el fútbol puede unir fronteras y proyectar nuevas generaciones.

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Gustavo Alfaro asumió el reto de dirigir a Paraguay y lo llevó al Mundial 2026 con entusiasmo renovado. Su impronta argentina y su capacidad para revitalizar la tradición de la Albirroja lo convierten en un referente clave en esta nueva etapa.

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Con una identidad marcada por sus raíces croatas y una formación futbolística moldeada en Inglaterra, Tony Popovic se presenta como una de las figuras más representativas de Australia rumbo al Mundial 2026. Su trayectoria, liderazgo y visión lo consolidan como un referente clave en la nueva etapa de los Socceroos.

GRUPO E

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Sebastián Beccacece, fiel a sus códigos y convicciones, condujo a Ecuador hacia el Mundial 2026. Su estilo intenso y su compromiso con la identidad futbolística del equipo lo consolidan como uno de los entrenadores más influyentes de la nueva generación sudamericana.

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Tras la experiencia amarga de 2022, Caicedo encara la Copa del Mundo con la determinación de dejar huella. El mediocampista ecuatoriano es el símbolo de una selección que busca revancha y sueña con escribir un capítulo histórico en el escenario más grande del fútbol.

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La figura de la Selección de Alemania se quedó afuera de Qatar 2022 por una lesión y ahora irá por la revancha. Con solo 22 años, ya es una estrella del fútbol europeo y en el Mundial 2026 quiere dar el paso definitivo en el escenario principal.

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A los 38 años, el entrenador de Die Mannschaft intentará cambiar la imagen después de dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos de Copa del Mundo. Nagelsmann quiere terminar con el peor momento de la historia de Alemania.

V

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Curazao afronta el Mundial 2026 con Fred Rutten al mando, un técnico veterano cuya experiencia internacional es de apenas 21 minutos. Su llegada abre un capítulo singular para una isla que busca sorprender en la máxima cita del fútbol.

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El delantero marfileño tuvo paciencia para encaminar su carrera después de las dudas iniciales en Manchester United y ahora llega a su primer Mundial como la gran figura y la esperanza de Costa de Marfil.

GRUPO F

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Japón llega al Mundial 2026 con Takefusa Kubo como referente de una generación que conecta la realidad con la fantasía de Oliver Atom. Entre talento, mística y expectativas, la selección nipona busca transformar la profecía en historia.

GRUPO G

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Thibaut Courtois regresa a la selección belga decidido a recuperar su lugar como figura determinante. Tras meses de conflicto y ausencia, el arquero vuelve para liderar a una Bélgica que busca reconstruirse y aspirar a un Mundial 2026 que podría redefinir su legado.

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El egipcio, de 33 años, quiere extender al plano mundialista su gran éxito a nivel clubes. Su objetivo: superar la mejor performance histórica de los faraones, que fueron los octavos de final en Italia 1934.

GRUPO H

El Loco afronta su tercera experiencia mundialista, esta vez al frente de Uruguay. Su estilo intenso y su visión táctica vuelven a ponerse a prueba en la máxima cita, con la ilusión de dejar una huella duradera en la Celeste.

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La historia de Adriano Custodio Mendes conecta tres mundos: Cabo Verde, Argentina y Uruguay. Su recorrido futbolístico y personal lo convierte en un puente cultural y deportivo que desemboca en el Mundial 2026, donde buscará dejar huella con su selección.

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De jugador olvidado a líder histórico, el director técnico del seleccionado caboverdiano transformó el fútbol de su país con una idea clara y ambiciosa.

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Federico Valverde, referente del Real Madrid y de la selección uruguaya, se perfila como el heredero natural de la cinta de capitán. Su liderazgo, carácter y espíritu competitivo lo tienen que convertir en la figura que encarna la identidad charrúa rumbo al Mundial 2026.

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El capitán saudí se convirtió en símbolo de la ambición futbolística de Arabia Saudita. Con experiencia internacional y goles decisivos, Al-Dawsari encarna el proyecto de expansión que busca consolidar a su selección en la élite rumbo al Mundial 2026.

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El entrenador, que estuvo en Qatar 2022 y condujo al femenino de Francia en la Copa del Mundo 2023, vuelve a liderar a los árabes y se ilusiona con, ahora sí, superar la fase de grupos. El francés ya es uno de los grandes personajes de la historia de la Copa del Mundo.

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La influencia de Indio Solari en Arabia Saudita durante el Mundial 1994 dejó una marca cultural y futbolística que aún perdura. Esa huella se proyecta hasta el Mundial 2026, donde el recuerdo de aquel impacto sigue inspirando a nuevas generaciones.

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España afronta el Mundial 2026 con Pedri como referente silencioso de un equipo que apuesta a la juventud y la calidad técnica. El mediocampista se erige como conductor discreto pero influyente, en una selección que busca recuperar protagonismo y volver a pelear por la cima del fútbol mundial.

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El entrenador construyó un equipo competitivo desde la formación, la continuidad y la confianza en el talento joven. Hoy, la Roja manda en Europa y se proyecta con ambición a esta Copa del Mundo.

GRUPO I

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Kylian Mbappé encarna el presente y futuro de Francia rumbo al Mundial, consolidándose como el gran símbolo de la era posterior a Zinedine Zidane. Su liderazgo y talento buscan guiar a los Bleus hacia una nueva página dorada en la historia del fútbol.

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Mbappé encara la Copa del Mundo con la posibilidad de alcanzar hitos históricos: desafiar el récord goleador de Miroslav Klose y guiar a Francia hacia una tercera final consecutiva. Su talento y ambición lo colocan en el centro de la narrativa mundialista.

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El goleador de Manchester City lidera a Noruega a su primer Mundial en 28 años. La ilusión se mezcla con la sombra de la historia que pesa y el prodigio está ante su primera oportunidad en el gran torneo.

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El capitán del seleccionado africano, líder, símbolo y última gran bandera del fútbol senegalés, quiere consolidar en esta Copa del Mundo los logros de una camada única.

GRUPO J

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El capitán argentino afronta el Mundial 2026 como la última gran cita con la camiseta albiceleste. Una historia cargada de emoción, legado y el sueño de despedirse en lo más alto frente a su gente.

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El hijo del histórico jugador francés representa al país de sus antepasados y, desde el arco, será uno de los pilares de la Selección de Argelia que quiere hacer historia en el Mundial 2026.

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Ibrahim Maza, formado en las inferiores de Alemania, tomó una decisión de vida: vestir la camiseta de Argelia en el Mundial 2026. Su historia simboliza el lazo migratorio y futbolístico entre Argel y Berlín, y lo proyecta como una de las grandes promesas que buscarán brillar en la máxima cita

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Mousa Al-Tamari, considerado el mejor futbolista de Jordania, se ha ganado el apodo de “Messi jordano” por su talento y desequilibrio ofensivo. En el Mundial 2026 tendrá la oportunidad de medirse ante Argentina, llevando consigo las ilusiones de todo un país.

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La historia de Ricardo Carugati, argentino que dirigió a Jordania, mezcla ilusión y tragedia. Su paso por la selección asiática dejó una huella imborrable, marcada por el sueño de crecer en el fútbol internacional y un desenlace doloroso que aún se recuerda rumbo al Mundial 2026.

GRUPO K

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Después de 32 años, la Copa del Mundo regresa a Estados Unidos, el lugar donde el fútbol colombiano quedó lastimado para siempre. La historia de Andrés Escobar es recordada en cada momento, pero con la Tricolor en esas tierras, su presencia será aún más fuerte.

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La llegada de James Rodríguez a la MLS causó diferentes sensaciones en los aficionados colombianos. El 10 eligió el fútbol de los Estados Unidos como una decisión de vida en función de un objetivo mayor: llegar en plenitud física y futbolística al Mundial 2026, que se jugará en esas mismas tierras.

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El histórico defensor italiano, campeón del mundo y Balón de Oro en 2006, afronta un desafío inesperado: dirigir en Uzbekistán rumbo al Mundial 2026. Una historia que mezcla prestigio, adaptación y la búsqueda de trascender en un escenario poco habitual.

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Néstor Lorenzo, con una trayectoria marcada por la versatilidad y la experiencia internacional, encontró en Colombia el destino que parecía escrito. Su liderazgo y capacidad de adaptación lo convierten en la pieza clave de la selección rumbo al Mundial 2026.

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Portugal encara el Mundial 2026 bajo la dirección de Roberto Martínez, un técnico que busca consolidar su legado con una obra maestra futbolística. Tras experiencias previas en Bélgica y un recorrido marcado por la construcción paciente de equipos, Martínez apuesta por llevar a la selección lusa a la cima del fútbol mundial.

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La Selección de Portugal afronta el Mundial 2026 marcada por la ausencia de Diogo Jota, cuya memoria se convirtió en un símbolo de unión y resiliencia. El equipo luso busca transformar el dolor en fuerza competitiva, manteniendo vivo el legado de un jugador clave.

GRUPO L

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A los 40 años, Luka Modric afronta su quinto Mundial como el emblema eterno de Croacia. Con una carrera marcada por la excelencia, el liderazgo y una vigencia extraordinaria, el mediocampista llega a 2026 decidido a competir al máximo nivel en la que podría ser su última gran cita internacional.

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Thomas Tuchel asume el desafío de liderar a Inglaterra en el Mundial con la mirada puesta en el futuro del fútbol inglés. Su llegada marca un nuevo ciclo en el que la selección busca combinar experiencia táctica y renovación generacional para competir al máximo nivel.

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Iñaki Williams encabeza la ilusión de Ghana rumbo al Mundial, siguiendo la huella de leyendas como Abedi Pelé. Con una generación que mezcla experiencia internacional y talento local, los Black Stars buscan escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol africano.

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Croacia afronta el Mundial 2026 bajo la conducción de Zlatko Dalic, el entrenador que supo transformar a una generación talentosa en un equipo histórico. Con su liderazgo, disciplina y visión táctica, los balcánicos buscan prolongar una era dorada que los instaló entre las potencias del fútbol mundial.

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Inglaterra afronta el Mundial 2026 con Harry Kane como líder de un equipo que busca poner fin a seis décadas de frustraciones. La selección inglesa confía en su capitán para transformar la historia y alcanzar una gloria que se le niega desde 1966.