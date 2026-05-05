Reapareció el modelo matemático que acertó a los últimos tres campeones mundiales

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Un final inesperado: Países Bajos vs. Portugal

De cara a 2026, el modelo rompe con todos los pronósticos habituales. Ninguno de los favoritos —como Brasil, Francia, Inglaterra, España o Argentina— alcanzaría la final. En cambio, el duelo decisivo sería entre Países Bajos y Portugal, un cruce inédito en la historia de los Mundiales.

Argentina: sólido arranque, caída en cuartos

Para la Selección Argentina, el recorrido sería prometedor al inicio pero frustrante en la fase decisiva. El modelo le otorga un 91% de probabilidades de avanzar en fase de grupos, liderando una zona con Austria, Argelia y Jordania, el porcentaje más alto entre todos los equipos.

Sin embargo, el camino se truncaría en cuartos de final frente a Portugal. Allí, el informe plantea un duelo entre dos selecciones dependientes de figuras veteranas: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Según Klement, la mayor profundidad del plantel portugués marcaría la diferencia, proyectando una victoria en tiempo suplementario.

Embed - NOTICIAS QUINTANA ROO on Instagram: "Un modelo matemático vuelve a encender la polémica rumbo al Mundial 2026 . De acuerdo con el análisis de Joachim Klement, el camino de México sería complicado y terminaría antes de lo esperado, reavivando el debate sobre el famoso “quinto partido”. Pero lo que realmente ha sorprendido es el pronóstico internacional: quedarían fuera selecciones como Argentina y Francia , mientras que la gran final sería protagonizada por la poderosa “Naranja Mecánica” de Países Bajos frente a Portugal . Según la predicción, los neerlandeses harían historia levantando la Copa del Mundo , en un escenario que pocos imaginaban. En México, la afición no pierde la esperanza . Porque más allá de los números, cuando rueda el balón, el corazón del Tri siempre juega su propio partido. ¿Tú qué opinas? " View this post on Instagram

Sorpresas y batacazos en el torneo

El modelo también anticipa resultados impactantes. Brasil quedaría eliminado en la ronda de 32 frente a Japón, en lo que sería uno de los mayores golpes de la historia de los Mundiales. España caería ante Países Bajos, mientras que Inglaterra sería superada por Portugal en semifinales. Francia tampoco llegaría a la final, eliminada por el conjunto neerlandés.

El recorrido hacia el título para Países Bajos incluiría triunfos ante Marruecos, Canadá, Francia y España. Portugal, en tanto, debería superar a Inglaterra y Argentina para alcanzar la definición.

La lógica detrás del candidato sorpresa

Más allá de los números, Klement sostiene que la clave del éxito proyectado para Países Bajos radica en la profundidad del plantel y la capacidad de sostener el rendimiento en instancias decisivas. En su análisis, estos factores pesan más que las individualidades cuando el torneo entra en su etapa más exigente.

Así, el modelo no solo desafía a las casas de apuestas, sino también a la intuición futbolera: propone que la historia del Mundial 2026 podría escribirse con un campeón completamente nuevo.