La FIFA anunció la aplicación de una amnistía para jugadores expulsados en Eliminatorias, permitiendo su participación en el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Uno de los grandes beneficiados es Nicolás Otamendi, quien podrá jugar el debut tras haber sido sancionado contra Ecuador.
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Otamendi no será castigado y podrá jugar en el estreno del Mundial
La FIFA confirmó que los jugadores que tenían sanciones por expulsiones en las Eliminatorias podrán estar presentes en el inicio del Mundial. Otamendi, uno de los beneficiados.