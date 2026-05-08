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Otamendi no será castigado y podrá jugar en el estreno del Mundial

La FIFA confirmó que los jugadores que tenían sanciones por expulsiones en las Eliminatorias podrán estar presentes en el inicio del Mundial. Otamendi, uno de los beneficiados.

La FIFA anunció la aplicación de una amnistía para jugadores expulsados en Eliminatorias, permitiendo su participación en el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Uno de los grandes beneficiados es Nicolás Otamendi, quien podrá jugar el debut tras haber sido sancionado contra Ecuador.

Esta noticia era muy esperada en el cuerpo técnico de la Selección argentina luego de la lesión que sufrió Cristian Romero. El Cuti está en duda para el estreno con Argelia y la baja de Otamendi obligaba a cambiar a la dupla de centrales titulares en el último año.

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Otamendi habilitado para el debut mundialista

Ahora Otamendi entre en la consideración del DT para el primer juego de la Scaloneta en el grupo J. Argentina debutará en la Copa del Mundo el 16 de junio ante Argelia en Kansas.

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