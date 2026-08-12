Mundial de hockey 2026: el fixture, horarios y sedes que tendrán Las Leonas y Los Leones

El nuevo formato del Mundial

Una de las principales novedades estará en la forma de competencia. Los 32 equipos participantes estarán divididos en cuatro grupos de cuatro seleccionados. Una vez finalizada la primera etapa, los dos mejores de cada zona avanzarán a una segunda fase de grupos.

Los primeros y segundos de los grupos A y D conformarán el grupo E, mientras que los clasificados de las zonas B y C pasarán a integrar el grupo F. A su vez, los terceros y cuartos de cada grupo inicial formarán los grupos G y H.

En la segunda etapa, los equipos volverán a enfrentarse todos contra todos. Los dos mejores de los grupos E y F avanzarán a las semifinales y quedarán en carrera por el título.

Los terceros y cuartos de esas zonas disputarán los encuentros correspondientes a la clasificación del quinto al octavo puesto, mientras que los equipos ubicados en los grupos G y H competirán por las posiciones del noveno al decimosexto lugar.

Las Leonas: rivales y fixture

El seleccionado argentino femenino estará en el Grupo B, junto con Estados Unidos, Alemania y Escocia. Las Leonas disputarán sus encuentros en el Belfius Hockey Arena de Bélgica y tendrán tres compromisos en la primera fase.

El fixture de Las Leonas

Sábado 15 de agosto, 12:30: Argentina vs. Estados Unidos.

Argentina vs. Estados Unidos. Lunes 17 de agosto, 12:00: Argentina vs. Alemania.

Argentina vs. Alemania. Miércoles 19 de agosto, 6:00: Argentina vs. Escocia.

Todos los horarios corresponden a la hora argentina.

El objetivo será terminar entre los dos primeros de la zona para acceder a la segunda fase y mantener el camino hacia las semifinales.

Los Leones y un grupo exigente

El seleccionado masculino argentino tendrá como rivales a Japón, Países Bajos y Nueva Zelanda en el Grupo A. A diferencia de Las Leonas, Los Leones jugarán sus partidos en el estadio Wagener de Países Bajos.

El fixture de Los Leones

Domingo 16 de agosto, 14:00: Argentina vs. Japón.

Argentina vs. Japón. Martes 18 de agosto, 13:00: Argentina vs. Países Bajos.

Argentina vs. Países Bajos. Jueves 20 de agosto, 7:30: Argentina vs. Nueva Zelanda.

También en este caso, los horarios están expresados en hora argentina.

Argentina se prepara para el Mundial

Los seleccionados argentinos retomaron los entrenamientos el 6 de julio, después de finalizar su participación en la Pro League.

La convocatoria definitiva de Las Leonas y Los Leones será uno de los próximos pasos antes de la competencia, mientras el hockey argentino mantiene expectativa por la posible presencia de jugadores y jugadoras cordobeses.

En la última convocatoria de la Pro League estuvieron, entre otros, Tomás Domene, Lautaro Domene, Tomás Santiago, Facundo Zárate, Nicolás Rodríguez, Julieta Jankunas y Victoria Miranda.

Dónde ver el Mundial de hockey 2026

Los partidos de la competencia podrán seguirse en vivo a través de Disney+, con la transmisión disponible para quienes cuenten con el Plan Premium de la plataforma.

El Mundial comenzará el 15 de agosto y tendrá a Argentina con presencia desde el inicio de la competencia: Las Leonas debutarán ante Estados Unidos, mientras que Los Leones harán lo propio un día después frente a Japón.