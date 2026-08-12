Cristiano Ronaldo le envió un mensaje a Lionel Messi tras la muerte de su padre

“Un abrazo enorme para tí y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió el futbolista portugués con el que construyó un respetuoso vínculo más allá de la histórica rivalidad deportiva que mantuvieron a lo largo de décadas.
El capitán de la selección argentina eligió su cuenta de Instagram seguida por más de 515 millones de personas para difundir una carta pública para despedir a su padre Jorge tras la despedida íntima y familiar que se llevó a cabo el fin de semana en Rosario. Leo, que agradeció el respeto de la gente en esta situación, expresó el dolor que está transitando tras lo sucedido: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?“.