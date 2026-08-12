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Oriana Giménez Carrión ganó en el Argentino de Menores

La sanjuanina Oriana Giménez Carrión se impuso, junto a María Ferreyra, en la categoría Sub16 A del Argentino de pádel jugado en Córdoba.

La Liga Argentina de Menores disputó la sexta fecha de su temporada en la ciudad de Córdoba, ratificando el notable crecimiento de la disciplina tras reunir a 210 parejas bajo la modalidad de simple eliminación con segunda chance. En este contexto, la sanjuanina Oriana Giménez Carrión volvió a ser protagonista al coronarse campeona del cuadro espejo en la categoría Sub 16 A.

La jugadora oriunda de Albardón, integrante del Programa de Alto Rendimiento que impulsa el Gobierno de San Juan a través de la Secretaría de Deporte , repitió el sólido rendimiento alcanzado en la fecha anterior y levantó el trofeo junto a su compañera, la misionera María Victoria Ferreyra.

El camino al campeonato en territorio cordobés

El inicio del certamen no fue sencillo para la dupla. Tras tropezar en los octavos de final del cuadro principal frente al binomio Moreschi-Garmendia, Giménez Carrión y Ferreyra debieron encarar la llave de segunda chance. A partir de allí, desplegaron su mejor nivel: en octavos de final superaron en tres sets a las bonaerenses Werbauck-Sabia, mientras que en cuartos de final se impusieron por 7/5 y 6/2 ante Morena Fuentes y Delfina Cerdá.

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En la instancia semifinal, sellaron una ajustada victoria por 7/5 y 7/6 sobre Isabella Ciganda y Alma Rivas. El cierre del torneo fue implacable: en la gran final del cuadro espejo, la sanjuanina y la misionera dominaron de principio a fin para vencer por un doble 6/1 a Solana Vaca (Córdoba) y Bernardita Ahumada (Buenos Aires).

Acompañando a la sanjuanina, estuvo su hermano Amir Giménez Carrión , quien junto al riojano Thiago Carrizo alcanzó los cuartos de final de la llave espejo en la categoría Sub 12.

Lo que viene en el calendario nacional

Con este resultado, la dupla Giménez Carrión-Ferreyra consiguió su segundo título de la temporada dentro del circuito nacional, que aún tiene tres fechas clave en agenda:

• Olavarría (Buenos Aires) : del 4 al 6 de septiembre.

• Maipú (Mendoza) : del 16 al 18 de octubre (etapa decisiva de 2.000 puntos para la definición del ranking).

• Máster Final (Buenos Aires) : el cierre definitivo del año con los mejores exponentes del país.

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