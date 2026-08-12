La Liga Argentina de Menores disputó la sexta fecha de su temporada en la ciudad de Córdoba, ratificando el notable crecimiento de la disciplina tras reunir a 210 parejas bajo la modalidad de simple eliminación con segunda chance. En este contexto, la sanjuanina Oriana Giménez Carrión volvió a ser protagonista al coronarse campeona del cuadro espejo en la categoría Sub 16 A.
Oriana Giménez Carrión ganó en el Argentino de Menores
La sanjuanina Oriana Giménez Carrión se impuso, junto a María Ferreyra, en la categoría Sub16 A del Argentino de pádel jugado en Córdoba.