Oriana Giménez Carrión ganó en el Argentino de Menores

En la instancia semifinal, sellaron una ajustada victoria por 7/5 y 7/6 sobre Isabella Ciganda y Alma Rivas. El cierre del torneo fue implacable: en la gran final del cuadro espejo, la sanjuanina y la misionera dominaron de principio a fin para vencer por un doble 6/1 a Solana Vaca (Córdoba) y Bernardita Ahumada (Buenos Aires).

Acompañando a la sanjuanina, estuvo su hermano Amir Giménez Carrión , quien junto al riojano Thiago Carrizo alcanzó los cuartos de final de la llave espejo en la categoría Sub 12.

Lo que viene en el calendario nacional

Con este resultado, la dupla Giménez Carrión-Ferreyra consiguió su segundo título de la temporada dentro del circuito nacional, que aún tiene tres fechas clave en agenda:

• Olavarría (Buenos Aires) : del 4 al 6 de septiembre.

• Maipú (Mendoza) : del 16 al 18 de octubre (etapa decisiva de 2.000 puntos para la definición del ranking).

• Máster Final (Buenos Aires) : el cierre definitivo del año con los mejores exponentes del país.