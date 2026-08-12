Tal como estaba anunciado, el tiempo en la provincia tuvo un giro invernal. Durante las primeras horas de este miércoles 12 de agosto, una fina garúa comenzó a registrarse en las calles del centro sanjuanino, confirmando las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que prevé lloviznas y alta humedad a lo largo de toda la jornada.
Se cumplió el pronóstico: una fina garúa ya se siente en el centro de San Juan
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó lloviznas y precipitaciones aisladas para toda la jornada de este miércoles. La máxima no superará los 14°C.