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Se cumplió el pronóstico: una fina garúa ya se siente en el centro de San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó lloviznas y precipitaciones aisladas para toda la jornada de este miércoles. La máxima no superará los 14°C.

Tal como estaba anunciado, el tiempo en la provincia tuvo un giro invernal. Durante las primeras horas de este miércoles 12 de agosto, una fina garúa comenzó a registrarse en las calles del centro sanjuanino, confirmando las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que prevé lloviznas y alta humedad a lo largo de toda la jornada.

El día comenzó con ambiente muy fresco, cielo totalmente cubierto y una temperatura mínima de 3°C. Con el correr de las horas se espera un leve ascenso térmico, con una máxima estimada que alcanzará los 14°C por la tarde, dentro de un marco de inestabilidad con probabilidades de precipitaciones aisladas de entre el 10% y el 40%.

En cuanto al viento, durante la mañana soplará de manera moderada desde el sector noreste, para luego rotar al sudoeste y al sur, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h.

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Hacia la noche, las condiciones frías se mantendrán y el termómetro descenderá hasta rondar los 10°C. Ante la visibilidad reducida por la llovizna y el piso mojado, las autoridades recomiendan transitar con precaución en la vía pública y salir bien abrigados.

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