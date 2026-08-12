Se cumplió el pronóstico: una fina garúa ya se siente en el centro de San Juan

El día comenzó con ambiente muy fresco, cielo totalmente cubierto y una temperatura mínima de 3°C. Con el correr de las horas se espera un leve ascenso térmico, con una máxima estimada que alcanzará los 14°C por la tarde, dentro de un marco de inestabilidad con probabilidades de precipitaciones aisladas de entre el 10% y el 40%.

En cuanto al viento, durante la mañana soplará de manera moderada desde el sector noreste, para luego rotar al sudoeste y al sur, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h.