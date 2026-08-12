En un procedimiento de magnitud sin precedentes para San Juan, la Policía secuestró casi 33.000 kilos de cobre almacenados en una chacarita del departamento Rawson. Según precisaron altas fuentes policiales, se trata del cargamento más grande de este material secuestrado en un solo establecimiento a nivel nacional, marcando un hito en la lucha contra el mercado negro de metales.
Incautaron casi 33 toneladas de cobre en un operativo histórico
El operativo de la Policía Rural y unidades especiales permitió dar con uno de los mayores cargamentos de cobre secuestrados en un solo lugar a nivel nacional.