Incautaron casi 33 toneladas de cobre en un operativo histórico

El impacto del robo de material

Desde la Unidad de Apoyo Investigativo, su jefe, el principal Pablo Catalán, destacó la relevancia del golpe al mercado ilegal, señalando que el foco principal está puesto en la sustracción de cables, transformadores, instalaciones de gas y elementos de trabajo en fincas.

Este tipo de ilícitos golpea con particular fuerza a las zonas alejadas del territorio provincial, donde la falta de cámaras de seguridad y testigos facilita el accionar delictivo. Según indicaron las fuentes policiales, actualmente se registran un promedio de entre dos y tres hechos de este tipo por semana, los cuales provocan millonarias pérdidas y severos perjuicios operativos tanto a la empresa distribuidora de energía eléctrica como a los productores agrícolas locales.