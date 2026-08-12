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Incautaron casi 33 toneladas de cobre en un operativo histórico

El operativo de la Policía Rural y unidades especiales permitió dar con uno de los mayores cargamentos de cobre secuestrados en un solo lugar a nivel nacional.

En un procedimiento de magnitud sin precedentes para San Juan, la Policía secuestró casi 33.000 kilos de cobre almacenados en una chacarita del departamento Rawson. Según precisaron altas fuentes policiales, se trata del cargamento más grande de este material secuestrado en un solo establecimiento a nivel nacional, marcando un hito en la lucha contra el mercado negro de metales.

Leé también: Secuestraron más de 32 toneladas de cobre y clausuraron cinco chatarrerías

El operativo fue llevado a cabo de manera conjunta por la División Policía Rural —a cargo del comisario Andrés Vilches—, junto con la Sección Leyes Especiales y la Unidad Policial Administrativa, en el marco de una serie de inspecciones a depósitos, recicladoras y establecimientos dedicados a la compraventa de chatarra.

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El impacto del robo de material

Desde la Unidad de Apoyo Investigativo, su jefe, el principal Pablo Catalán, destacó la relevancia del golpe al mercado ilegal, señalando que el foco principal está puesto en la sustracción de cables, transformadores, instalaciones de gas y elementos de trabajo en fincas.

Este tipo de ilícitos golpea con particular fuerza a las zonas alejadas del territorio provincial, donde la falta de cámaras de seguridad y testigos facilita el accionar delictivo. Según indicaron las fuentes policiales, actualmente se registran un promedio de entre dos y tres hechos de este tipo por semana, los cuales provocan millonarias pérdidas y severos perjuicios operativos tanto a la empresa distribuidora de energía eléctrica como a los productores agrícolas locales.

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