El Velódromo de la Ciudad Deportiva celebró la cuarta fecha de la temporada sanjuanina de ciclismo en pista. Participaron ciclistas desde categorías menores hasta elite, con victoria en la clasificación general de Hugo Ruiz Calle de Perú. Los subsecretarios de Deporte Federado, Martín Riveros, de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo y de Deporte Social, Mauricio Lara, acompañaron a los ciclistas en la competencia.
La fecha 4 de la temporada de pista pasó por el Velódromo
La temporada de pista del campeonato sanjuanino celebró su fecha 4 en el Velódromo Vicente Chancay. La general quedó en manos del peruano Ruiz Calle del SEP.