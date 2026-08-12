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La fecha 4 de la temporada de pista pasó por el Velódromo

La temporada de pista del campeonato sanjuanino celebró su fecha 4 en el Velódromo Vicente Chancay. La general quedó en manos del peruano Ruiz Calle del SEP.

El Velódromo de la Ciudad Deportiva celebró la cuarta fecha de la temporada sanjuanina de ciclismo en pista. Participaron ciclistas desde categorías menores hasta elite, con victoria en la clasificación general de Hugo Ruiz Calle de Perú. Los subsecretarios de Deporte Federado, Martín Riveros, de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo y de Deporte Social, Mauricio Lara, acompañaron a los ciclistas en la competencia.

La temporada actual es en homenaje a don José Carlos Rufino, y esta fecha fue organizada por Fundación Planeta Ramírez, de Rawson. La fiscalización correspondió a Federación Ciclista Sanjuanina, y el auspicio principal a Gobierno de San Juan, por intermedio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con Agencia Deportes San Juan.

Los resultados completos:

Damas Junior: 1) Pía Manzano, 2) Pía Claveles y 3) Joselín Contreras.

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Varones Junior: 1) Alex Domínguez, 2) Gonzalo Aguirre y 3) Mauricio Audicio.

Varones 2010/2011: 1) Santiago Escudero, 2) Tomás Saavedra y 3) Lautaro Oviedo.

Damas 2012/2013/2014: 1) Dominique Aguilar, 2) Lara del Castillo y 3) Kendra Cañadas.

Varones 2012/2013/2014: 1) Valentino Chávez, 2) Gerónimo Castro y 3) Lautaro Naranjo.

Damas Elite: 1) Maribel Aguirre, 2) Ludmila Aguirre.

Varones Elite: 1) Hugo Ruiz Calle (SEP San Juan), 2) Exequiel Alarcón (Municipalidad de Chimbas) e 3) Iván Ruiz (Municipalidad de Santa Lucía / Gremios por el Deporte).

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