La fecha 4 de la temporada de pista pasó por el Velódromo

El Velódromo de la Ciudad Deportiva celebró la cuarta fecha de la temporada sanjuanina de ciclismo en pista. Participaron ciclistas desde categorías menores hasta elite, con victoria en la clasificación general de Hugo Ruiz Calle de Perú. Los subsecretarios de Deporte Federado, Martín Riveros, de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo y de Deporte Social, Mauricio Lara, acompañaron a los ciclistas en la competencia.