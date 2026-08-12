Más allá de los 6850 kilómetros que separan Miami de Rosario, Lionel Messi necesitaba estar cerca de su familia al enterarse el fallecimiento de su padre Jorge, a los 68 años. Acompañado por Antonela y sus tres hijos, Thiago, Ciro y Mateo, aterrizó en su ciudad natal a última hora del sábado para rodearse de sus redes queridos en este momento tan doloroso y despedir a quien lo vio patear su primera pelota.
Messi volvió a Miami tras asistir al velorio de su padre
Messi aterrizó el sábado por la noche en Rosario para estar con su familia, despidió a Jorge en una ceremonia íntima y regresó a Miami a última hora del martes.