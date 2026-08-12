Messi volvió a Miami tras asistir al velorio de su padre

Las Garzas jugarán esta noche, desde las 20.30, frente a León de México por la fase de grupos de la Leagues Cup. Aunque muy posiblemente se tomará unos días más para pisar nuevamente una cancha, nadie del equipo rosa lo descartó. Su presencia, ya sea en el campo de juego o en el palco, es una incógnita.

Ya en su hogar, Messi aprovechó para desahogarse a través de sus redes sociales y compartió una carta desgarradora para despedir a su padre Jorge. “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, comenzó Leo.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, se puede leer en otro pasaje del posteo de Instagram.