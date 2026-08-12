La convocatoria que abrió una puerta: 46 postulaciones y más consultas por adopción

El organismo ya comenzó con las entrevistas a los postulantes. Rodríguez aclaró que no se trata de simples encuentros informativos, sino de instancias destinadas a conocer en profundidad a cada persona, pareja o familia que manifestó su interés.

“Las entrevistas no son entrevistas meramente informativas”, remarcó la funcionaria. También serán entrevistadas las personas que viven en departamentos alejados. En esos casos, el RUA prevé realizar una primera instancia de manera virtual.

La búsqueda pública se habilitó después de que se agotaran las alternativas entre las personas que ya estaban inscriptas en el RUA. No había postulantes con la disponibilidad necesaria para este caso particular, por lo que la Justicia decidió ampliar el universo de posibles familias.

La convocatoria permitió que pudieran presentarse personas mayores de 25 años, solas o en pareja, estén o no casadas y tengan o no hijos biológicos o adoptivos. Tampoco era requisito estar inscripto previamente en el Registro para manifestar el interés en esta convocatoria específica.

El proceso continuará ahora con las entrevistas y evaluaciones correspondientes. La cifra de 46 postulaciones, además, no es definitiva: desde el RUA señalaron que continúa modificándose a medida que llegan nuevos contactos.

Más allá de esta búsqueda particular, el caso dejó otro dato: personas que nunca habían pensado en iniciar un proceso de adopción se acercaron por primera vez a conocer cómo hacerlo.