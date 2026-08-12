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La convocatoria que abrió una puerta: 46 postulaciones y más consultas por adopción

La convocatoria pública para encontrar una familia para una niña de 11 años generó 46 postulaciones en 48 horas y acercó a muchas personas que, por primera vez, comenzaron a consultar cómo adoptar en San Juan.

La convocatoria pública para encontrar una familia adoptiva para una niña sanjuanina de 11 años generó una respuesta que sorprendió incluso al Registro Único de Adopción (RUA): en apenas 48 horas se contabilizaron 46 postulaciones, mientras continúan llegando consultas.

El dato, sin embargo, tiene una particularidad. Desde el organismo aclararon que no todas las personas que se comunicaron buscan necesariamente postularse para este caso puntual. La difusión también llevó a muchos sanjuaninos a preguntar, por primera vez, cómo funciona el sistema de adopción y qué requisitos deben cumplir.

En diálogo con sanjuan8, la directora del RUA, Teresita Rodríguez, explicó que el caso tuvo un efecto que fue mucho más allá de la búsqueda de una familia para la menor. “Esto ha sido como un detonador o un efecto multiplicador para personas interesadas en adopción en general”, señaló.

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El organismo ya comenzó con las entrevistas a los postulantes. Rodríguez aclaró que no se trata de simples encuentros informativos, sino de instancias destinadas a conocer en profundidad a cada persona, pareja o familia que manifestó su interés.

“Las entrevistas no son entrevistas meramente informativas”, remarcó la funcionaria. También serán entrevistadas las personas que viven en departamentos alejados. En esos casos, el RUA prevé realizar una primera instancia de manera virtual.

La búsqueda pública se habilitó después de que se agotaran las alternativas entre las personas que ya estaban inscriptas en el RUA. No había postulantes con la disponibilidad necesaria para este caso particular, por lo que la Justicia decidió ampliar el universo de posibles familias.

La convocatoria permitió que pudieran presentarse personas mayores de 25 años, solas o en pareja, estén o no casadas y tengan o no hijos biológicos o adoptivos. Tampoco era requisito estar inscripto previamente en el Registro para manifestar el interés en esta convocatoria específica.

El proceso continuará ahora con las entrevistas y evaluaciones correspondientes. La cifra de 46 postulaciones, además, no es definitiva: desde el RUA señalaron que continúa modificándose a medida que llegan nuevos contactos.

Más allá de esta búsqueda particular, el caso dejó otro dato: personas que nunca habían pensado en iniciar un proceso de adopción se acercaron por primera vez a conocer cómo hacerlo.

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