La FIFA pidió disculpas por su frustado proyecto del Mundial

Sin embargo, el fuerte rechazo de federaciones, confederaciones, futbolistas y distintos actores del fútbol internacional obligó a Gianni Infantino a retirar la propuesta pocos días después de haberla presentado.

Durante la cumbre en Marruecos, la conducción del organismo admitió que el Consejo y las 211 asociaciones nacionales pudieron sentirse excluidos de las conversaciones y reconoció que el proceso “debería haberse gestionado de otra manera”.

La FIFA también aceptó que cometió errores después de que el proyecto fuera filtrado a la prensa y envió una carta separada para disculparse ante sus federaciones miembro.

Además, anunció que realizará una revisión interna y presentará un informe en la próxima reunión de su Consejo, con el compromiso de evitar que una situación semejante vuelva a repetirse.

No obstante, después de admitir sus fallas, el organismo lanzó una advertencia contra quienes cuestionaron la iniciativa: “La FIFA no tolerará más ataques a su integridad, buen gobierno y debido proceso”.

La entidad agregó que adoptará “todas las medidas necesarias” para proteger su nombre y reputación, mientras sostuvo que, pese a los errores reconocidos, las actuaciones vinculadas con el proyecto respetaron íntegramente su marco normativo.

En la reunión participaron Infantino, el secretario general Mattias Grafström y los integrantes de la Junta Directiva. Estos últimos ratificaron su respaldo al presidente, mientras que el dirigente suizo también expresó su apoyo a la administración.

La FIFA aseguró que continuará analizando otras vías para aumentar los fondos destinados al desarrollo del fútbol, pero el proyecto que abría parte del negocio de los Mundiales a inversores privados quedó oficialmente descartado.