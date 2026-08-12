"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Messi

La reacción de Antonela al conmovedor mensaje de Lionel Messi a su padre

La publicación del astro argentino recibió millones de reacciones y comentarios de apoyo de fanáticos y figuras del deporte.

Lionel Messi se pronunció públicamente por primera vez tras la muerte de su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años.

En su cuenta de Instagram, el futbolista argentino publicó una extensa carta en la que expresó su dolor y desconsuelo. La publicación generó una rápida respuesta en las redes sociales, acumulando 17 millones de “Me gusta” y casi un millón de comentarios de condolencias y apoyo en las primeras seis horas.

En la carta, Messi comenzó con un tono de incredulidad: "Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer".

Te puede interesar...

A lo largo del texto, el jugador rememoró momentos compartidos con su padre, quien siempre estuvo presente en su carrera deportiva. Messi mencionó que Jorge había estado sufriendo y que su partida se dio demasiado pronto, dejando mucho por disfrutar juntos.

El futbolista recordó cómo su padre lo acompañó a todos los entrenamientos desde niño y cómo siempre asistía a sus partidos. Durante el Mundial de Qatar 2022, Jorge estuvo presente en el palco familiar, lo que resaltó la cercanía que compartían.

Messi lamentó que su padre no pudo ver la final del torneo, donde Argentina se consagró campeona, y expresó su deseo de haber podido compartir ese momento con él.

Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista, reaccionó al posteo de Lionel y compartió en sus historias lo publicado por su marido. La rosarina reposteó la carta que escribió Messi y, además, agregó tres corazones blancos como símbolo de amor y apoyo.

Temas

Te puede interesar