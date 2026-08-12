La reacción de Antonela al conmovedor mensaje de Lionel Messi a su padre

A lo largo del texto, el jugador rememoró momentos compartidos con su padre, quien siempre estuvo presente en su carrera deportiva. Messi mencionó que Jorge había estado sufriendo y que su partida se dio demasiado pronto, dejando mucho por disfrutar juntos.

El futbolista recordó cómo su padre lo acompañó a todos los entrenamientos desde niño y cómo siempre asistía a sus partidos. Durante el Mundial de Qatar 2022, Jorge estuvo presente en el palco familiar, lo que resaltó la cercanía que compartían.

Messi lamentó que su padre no pudo ver la final del torneo, donde Argentina se consagró campeona, y expresó su deseo de haber podido compartir ese momento con él.

Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista, reaccionó al posteo de Lionel y compartió en sus historias lo publicado por su marido. La rosarina reposteó la carta que escribió Messi y, además, agregó tres corazones blancos como símbolo de amor y apoyo.