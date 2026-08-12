La UNSJ llega a Albardón con una nueva edición de "La U en la Plaza"

A estas propuestas se sumarán artistas y agrupaciones de la Municipalidad de Albardón, entre ellas la Escuela de Música, la Orquesta Municipal de Violín y el Ballet Municipal de Folklore para Adultos.

Horarios

Uno de los momentos destacados de la jornada será la participación del Coro Vocacional del Departamento de Música de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la UNSJ, que ofrecerá dos presentaciones, previstas para las 16:45 y las 17:30.

En tanto, a las 17 se desarrollará el acto central, que contará con la presencia del intendente de Albardón, Juan Carlos Abarca, y el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer.

La propuesta continuará a las 17:45 con la presentación de bandas musicales, que estarán a cargo del cierre de una jornada pensada para compartir distintas expresiones artísticas con la comunidad.

Además de las actividades sobre el escenario, el Parque Latinoamericano contará con distintos sectores destinados a acercar la Universidad a los vecinos y vecinas de Albardón.

La UNSJ instalará stands informativos donde se podrán conocer propuestas y servicios de la institución, junto con espacios vinculados al deporte, la recreación y el bienestar.

El predio también contará con una feria de artesanos y un sector de juegos destinado a los más chicos, con propuestas para que la jornada pueda disfrutarse en familia.

Cómo llegar

Para quienes quieran asistir, distintas líneas de la RedTulum tienen paradas en las inmediaciones del Parque Latinoamericano. Por calle Sarmiento circulan las líneas 421, 440A y 440B, mientras que por calle Proyectada Sarmiento lo hacen las líneas 4, 420 y 423.

La invitación es abierta a toda la comunidad para participar de una nueva edición de “La U en la Plaza”, con entrada libre y gratuita.