El Argentino conocerá a sus clasificados a los cuartos de final

El Campeonato Argentino Senior Femenino de hockey sobre patines conocerá este miércoles a sus ocho clasificados a los cuartos de final. Bancaria y Aberastain ya tienen su lugar asegurado en los cuartos de final. Concepción, Valenciano, Huarpes, Social y SEC son los otros equipos con posibilidades y buscarán sumarse a la próxima instancia de la competencia.