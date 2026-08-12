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El Argentino conocerá a sus clasificados a los cuartos de final

El Argentino Femenino de hockey jugará una fecha clave en La Superiora. Aberastain y Bancaria tienen su lugar asegurado en cuartos y otros sanjuaninos pueden sumarse.

El Campeonato Argentino Senior Femenino de hockey sobre patines conocerá este miércoles a sus ocho clasificados a los cuartos de final. Bancaria y Aberastain ya tienen su lugar asegurado en los cuartos de final. Concepción, Valenciano, Huarpes, Social y SEC son los otros equipos con posibilidades y buscarán sumarse a la próxima instancia de la competencia.

Campeonato Argentino Senior Femenino

Resultados del martes:

Andes Talleres 3 – Independiente 1

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Huarpes 2 – Maipú Giol 6

Godoy Cruz 1 – Aberastain 2

Bancaria 5 – Ciudad 2

Argentino 0 – UVT 6

SEC 1 – IMPSA 1

Social 4 – GEBA 1

Valenciano 1 – Concepción 3

Miércoles – fecha 3:

11.00; GEBA (BA) – Aberastain

12.30; Independiente (G) – Valenciano

14.00; IMPSA (Mza) – Bancaria

15.30; Ciudad (BA) – SEC

17.00; Maipú Giol (Mza) – Argentino

18.30; Concepción – Andes Talleres (Mza)

20.00; Social – Godoy Cruz (Mza)

21.30; UVT – Huarpes

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