Caputo en la Bolsa de Comercio: "Soy sumamente optimista con la reelección de Milei"

También reivindicó el desarrollo de es como la minería y la energía, al considerar que su expansión puede generar beneficios para el conjunto de la actividad productiva.

"Que le esté yendo bien a la minería es algo complementario y positivo para el resto de la economía", afirmó. En ese sentido, aseguró que el Gobierno "dejó de castigar a la minería y a la energía para que produzcan". Durante su exposición, Caputo puso el foco en el temor de una parte de la sociedad a que el país vuelva a atravesar crisis como las ocurridas durante las últimas décadas.

"Argentina nunca evitó una crisis. Siempre que tuvo una situación económica complicada cayó en crisis", sostuvo. Según explicó, esa desconfianza no responde a una característica propia de los argentinos, sino a las experiencias provocadas por diferentes decisiones políticas.

Para Caputo, las consecuencias de aquellas medidas todavía están presentes. "El corralito pasó hace 25 años y la gente todavía tiene miedo", señaló. Como ejemplo, indicó que muchos argentinos prefieren conservar sus dólares fuera del sistema financiero, aun cuando eso les genere pérdidas.

"No es que el argentino nace con un gen de temor hacia nuestra moneda, nuestras instituciones o nuestra política. Es que la política le inculcó ese temor", manifestó.

Caputo aseguró que la principal diferencia del actual programa económico reside en la decisión del presidente Javier Milei de resolver los problemas estructurales sin recurrir a las herramientas utilizadas en crisis anteriores.

En el plano político, Caputo se mostró confiado en la continuidad del oficialismo después de las próximas elecciones presidenciales. "Soy sumamente optimista con la reelección de Milei en 2027", afirmó.

El ministro señaló que se guía "más por el sentido común que por las encuestas" y sostuvo que la sociedad reconoce las medidas adoptadas por el Gobierno. "Queda muy en evidencia lo que se está haciendo hoy y la gente no se olvida", expresó, antes de cuestionar la mirada de los medios: "El periodismo subestima a la gente".

"Todo el mundo sabe que no hay posibilidad alguna de que (Axel) Kicillof pueda ser presidente. La gente no quiere volver al pasado. Antes hubo solo promesas; hoy hay promesas y resultados", sostuvo el funcionario.

Y añadió: "El año que viene no será el 2027 electoral que uno cree. La gente se dará cuenta más pronto que tarde que el riesgo de volver al pasado no está porque la gente piensa diferente. El 2027 será un año muy bueno".

Caputo explicó que el Gobierno decidió avanzar por etapas con la reforma fiscal y que la reducción de impuestos dependerá del margen generado por el superávit. "Por eso es importante crecer", sostuvo.

Además, señaló que todavía quedan "cambios más profundos" por concretar tanto en la Nación como en las provincias y remarcó que será necesario alcanzar acuerdos entre ambas jurisdicciones.

Según proyectó, si Javier Milei accede a un segundo mandato, los derechos de exportación aplicados al agro dejarán de existir y numerosas provincias podrían beneficiarse con nuevas inversiones. "Ojalá pase más rápido de lo que se cree", agregó.