Cuál es el horario del eclipse solar total del 12 de agosto

A qué hora ocurrirá el eclipse solar total

El factor temporal es una de las claves que definen la observación del eclipse. De acuerdo con los datos técnicos de la NASA, el horario del evento no es uniforme, sino que varía significativamente según el punto del globo desde el cual se contemple. En el norte de Rusia, por ejemplo, la totalidad ocurrirá cerca del mediodía. Por el contrario, en Groenlandia e Islandia, el momento de mayor oscuridad se producirá durante las últimas horas de la tarde. En España y el noroeste de Portugal, la fase central del fenómeno llegará cerca de las 20.30, ofreciendo un cierre distinto a la jornada vespertina en la península ibérica.

Es fundamental señalar que el eclipse no podrá observarse desde la Argentina ni desde ninguna otra región de Sudamérica, ya que la trayectoria de la sombra se desarrollará exclusivamente sobre el hemisferio norte.

Aquellos que residan en territorio argentino y deseen seguir el avance del fenómeno deberán recurrir a las transmisiones en vivo que realizarán diversas instituciones científicas y observatorios astronómicos a través de sus plataformas digitales.

Además de la planificación horaria, los expertos hacen hincapié en la seguridad. Dado que observar el Sol sin la protección adecuada puede provocar daños permanentes en la vista, se recomienda utilizar únicamente gafas para eclipses o filtros certificados bajo la norma internacional ISO 12312-2. Esta advertencia es válida incluso durante las fases parciales, cuando la Luna no cubre totalmente al disco solar.

Mientras tanto, el interés global crece no solo por el eclipse de 2026, sino por lo que vendrá después: el 2 de agosto de 2027 se producirá el denominado Eclipse del Siglo, que, a diferencia del que veremos el año próximo, ofrecerá una duración excepcional de oscuridad total superior a los seis minutos en regiones como Egipto.

Uno por uno, lugares y horarios del eclipse

Debido a la rotación terrestre y la trayectoria de la sombra lunar, el momento exacto en que el Sol quedará completamente oculto variará según la ubicación geográfica de los observadores: