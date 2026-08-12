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"No sé si voy a seguir jugando": el desgarrador mensaje de Messi a su padre

A cuatro días de la muerte de Jorge Messi (68), quien falleció en Rosario tras batallar contra una dura enfermedad, el capitán argentino publicó un conmovedor mensaje.

Transcurridos cuatro días de uno de los golpes más duros de su vida, Lionel Messi rompió el silencio para despedir a su padre y representante, Jorge Messi, fallecido el pasado sábado a los 68 años en Rosario tras atravesar una delicada enfermedad. A través de una emotiva carta, el astro argentino abrió su corazón y compartió la intimidad de lo que significó la partida de su pilar fundamental.

En el escrito, el rosarino comenzó expresando la profunda incredulidad y el dolor que atraviesa la familia: "Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos".

La revelación sobre el Mundial y el cansancio físico

Uno de los tramos más conmovedores del comunicado detalla cómo vivió la previa y el desarrollo del torneo internacional mientras la salud de su padre empeoraba: "Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar".

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"Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", reveló sobre el desgaste que sufrió en la competencia.

"No sé cómo seguir"

En la segunda parte del mensaje, Lionel reflexionó sobre el rol transformador que Jorge tuvo en su vida como padre, guía y representante a lo largo de toda su carrera: "Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón".

Sobre el final, dejó al descubierto el impacto que genera esta ausencia en su futuro dentro de las canchas: "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?".

"Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa", concluyó.

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