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Atacó a tiros a un joven en Capital y deberá cumplir condena en el Penal

Alejandro Alfredo Morales acordó la pena mediante un juicio abreviado. Deberá cumplir la condena de forma efectiva en el Penal de Chimbas por lesiones y portación ilegal de arma.

En el marco de un juicio abreviado, la Justicia de San Juan condenó a Alejandro Alfredo Morales a la pena de 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo por haber atacado a tiros a Joel Santiago Carpio y provocarle dos heridas de arma de fuego.

El hecho ocurrió el 1 de marzo de 2024, cerca de la 1:30 de la madrugada, en el domicilio de la familia Carpio. Hasta ese lugar arribaron cuatro personas a bordo de una camioneta para reclamar la devolución de varios elementos presuntamente robados. En medio del cruce verbal, la víctima llegó caminando al lugar.

Según la reconstrucción fiscal, Morales apareció sorpresivamente desde un descampado cercano, sacó un arma de fuego de una riñonera que llevaba en el pecho y efectuó múltiples disparos contra Carpio. La víctima intentó refugiarse en su vivienda, pero recibió dos impactos de bala: uno en el cuádriceps derecho y otro en la pantorrilla izquierda, ambos con orificio de entrada y salida. Tras la agresión, los involucrados huyeron en el vehículo, mientras que el herido fue trasladado al Hospital Rawson.

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Investigación y calificación legal

La causa estuvo a cargo de la UFI Genérica, encabezada por el fiscal Alejandro Mattar y la auxiliar Andrea Faraudo, bajo la coordinación de los fiscales Daniela Pringles e Ignacio Achem. Las pericias permitieron identificar a Morales como el autor de los disparos y corroboraron que no contaba con la autorización legal para portar el arma.

La jueza interviniente homologó el acuerdo presentado por las partes y aplicó la condena por los delitos de lesiones leves agravadas (por uso de arma y concurso premeditado de dos o más personas) en concurso con portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicionado.

Morales cumplirá la condena en el Servicio Penitenciario Provincial y permanecerá bajo prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

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