Atacó a tiros a un joven en Capital y deberá cumplir condena en el Penal

El hecho ocurrió el 1 de marzo de 2024, cerca de la 1:30 de la madrugada, en el domicilio de la familia Carpio. Hasta ese lugar arribaron cuatro personas a bordo de una camioneta para reclamar la devolución de varios elementos presuntamente robados. En medio del cruce verbal, la víctima llegó caminando al lugar.

Según la reconstrucción fiscal, Morales apareció sorpresivamente desde un descampado cercano, sacó un arma de fuego de una riñonera que llevaba en el pecho y efectuó múltiples disparos contra Carpio. La víctima intentó refugiarse en su vivienda, pero recibió dos impactos de bala: uno en el cuádriceps derecho y otro en la pantorrilla izquierda, ambos con orificio de entrada y salida. Tras la agresión, los involucrados huyeron en el vehículo, mientras que el herido fue trasladado al Hospital Rawson.