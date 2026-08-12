En el marco de un juicio abreviado, la Justicia de San Juan condenó a Alejandro Alfredo Morales a la pena de 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo por haber atacado a tiros a Joel Santiago Carpio y provocarle dos heridas de arma de fuego.
Atacó a tiros a un joven en Capital y deberá cumplir condena en el Penal
Alejandro Alfredo Morales acordó la pena mediante un juicio abreviado. Deberá cumplir la condena de forma efectiva en el Penal de Chimbas por lesiones y portación ilegal de arma.