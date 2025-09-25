San Juan se prepara para vivir una verdadera fiesta deportiva. El Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines 2025, que se disputará en el mítico estadio Aldo Cantoni, ya tiene confirmado su fixture oficial. La competencia se llevará a cabo entre el miércoles 1 y el domingo 5 de octubre, con la participación de ocho equipos divididos en dos grupos.
Mundial de clubes: repasá la grilla completa de partidos
El Mundial de Clubes masculino de hockey sobre patines comenzará el 1 de octubre en el estadio Aldo Cantoni. Habrá partidos a partir de las 14.