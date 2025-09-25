"
Mundial de clubes: repasá la grilla completa de partidos

El Mundial de Clubes masculino de hockey sobre patines comenzará el 1 de octubre en el estadio Aldo Cantoni. Habrá partidos a partir de las 14.

San Juan se prepara para vivir una verdadera fiesta deportiva. El Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines 2025, que se disputará en el mítico estadio Aldo Cantoni, ya tiene confirmado su fixture oficial. La competencia se llevará a cabo entre el miércoles 1 y el domingo 5 de octubre, con la participación de ocho equipos divididos en dos grupos.

En el Grupo A estarán Sporting Lisboa (Portugal), Andes Talleres (Mendoza, Argentina), FC Barcelona (España) y Olimpia Patín Club (San Juan). Por su parte, el Grupo B reunirá a OC Barcelos (Portugal), HC San Jorge (Chile), Melbourne Roller Hockey Club (Australia) y Centro Valenciano (San Juan).

Cantoni hockey sobre patines

MUNDIAL DE CLUBES DE HOCKEY SOBRE PATINES:

PRIMERA FASE:

Miércoles 1 de octubre:

14:00; HC SAN JORGE vs MELBOURNE

16:30; ANDES TALLERES vs FC BARCELONA

19:00; OC BARCELOS vs CENTRO VALENCIANO

21:30; SPORTING vs OLIMPIA

Jueves 2 de octubre:

14:00; HC SAN JORGE vs OC BARCELOS

16:30; MELBOURNE vs CENTRO VALENCIANO

19:00; ANDES TALLERES vs SPORTING

21:30; FC BARCELONA vs OLIMPIA

Viernes 3 de octubre:

14:00; OC BARCELOS vs MELBOURNE

16:30; OLIMPIA vs ANDES TALLERES

19:00; SPORTING vs FC BARCELONA

21:30; CENTRO VALENCIANO vs HC SAN JORGE

SEGUNDA FASE:

Sábado 4 de octubre:

14:00 3º GRUPO A vs 4º GRUPO B

16:30 4º GRUPO A vs 3º GRUPO B

SEMIFINALES:

19:00 2º GRUPO A vs 1º GRUPO B

21:30 1º GRUPO A vs 2º GRUPO B

Domingo 5 de octubre:

9:30; 7º AL 8º - PERDEDOR Nº 3 vs GANADOR Nº 4

12:00; 5º AL 6º - GANADOR Nº4 vs GANADOR Nº 3

18:00; 3º AL 4º - PERDEDOR Nº 2 vs PERDEDOR N°1

20:30; FINAL - GANADOR Nº 1 vs GANADOR Nº 2

