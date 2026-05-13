Sin dilemas: "No te reemplaza la IA, te reemplaza alguien que la use mejor"

Los especialistas explicaron que muchas personas todavía creen que herramientas como ChatGPT o Gemini reemplazan a buscadores tradicionales como Google, aunque aclararon que el funcionamiento es diferente.

“Google te muestra dónde buscar información. La inteligencia artificial procesa información y te devuelve respuestas mucho más elaboradas”, explicaron.

Por su parte, Correa Ribeiro remarcó la importancia de personalizar estas plataformas para obtener mejores resultados. “Muy pocas personas ingresan a la configuración para indicarle a la inteligencia artificial cómo trabajan, cómo escriben o cuáles son sus necesidades. Eso mejora muchísimo las respuestas”, sostuvo.

Además, detallaron que existen distintas plataformas según cada necesidad: ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude y Notebook LM, esta última especialmente útil para estudiantes y profesionales que trabajan con grandes volúmenes de información.

Durante la entrevista también señalaron que muchas empresas todavía no saben cómo implementar inteligencia artificial en sus procesos internos. En ese sentido, explicaron que desde Agencia Kairos trabajan en consultoría para empresas, capacitaciones y desarrollo de herramientas específicas.

“Si una empresa tiene procesos desordenados y suma inteligencia artificial sin corregir eso antes, el problema puede agravarse”, advirtió Konstantinovsky. Finalmente, remarcaron que la incorporación de estas herramientas será cada vez más necesaria tanto en grandes empresas como en pequeños emprendimientos.