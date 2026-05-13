A través del programa provincial "San Juan te Busca", las autoridades confirmaron la aparición de Pedro Saúl Quiroga, de 62 años de edad. El hombre se encontraba desaparecido desde el martes 12 de mayo de 2026, lo que había activado los protocolos de búsqueda de seguridad y orden público en toda la provincia.
San Juan te Busca: encontraron sano y salvo a Pedro Saúl Quiroga
El hombre de 62 años era intensamente buscado desde el pasado 12 de mayo. Afortunadamente, el programa provincial de búsqueda de personas extraviadas confirmó su hallazgo en las últimas horas.