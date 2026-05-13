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San Juan te Busca: encontraron sano y salvo a Pedro Saúl Quiroga

El hombre de 62 años era intensamente buscado desde el pasado 12 de mayo. Afortunadamente, el programa provincial de búsqueda de personas extraviadas confirmó su hallazgo en las últimas horas.

A través del programa provincial "San Juan te Busca", las autoridades confirmaron la aparición de Pedro Saúl Quiroga, de 62 años de edad. El hombre se encontraba desaparecido desde el martes 12 de mayo de 2026, lo que había activado los protocolos de búsqueda de seguridad y orden público en toda la provincia.

Según el comunicado oficial emitido por el Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan, el hallazgo se produjo el mismo día de la denuncia, el 12 de mayo.

"Nos alegra informar que encontramos a Quiroga Pedro Saúl", detalló el reporte oficial que puso fin al estado de alerta por su paradero.

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Desde la Secretaría de Estado de Seguridad agradecieron la colaboración de la comunidad y recordaron la importancia de la rápida difusión de estos avisos para garantizar la integridad de las personas extraviadas en la provincia. No se brindaron detalles adicionales sobre las circunstancias del hallazgo, confirmando simplemente que el ciudadano ya se encuentra localizado.

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