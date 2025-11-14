México eliminó a la Argentina y se terminó el sueño de la Sub-17

La Selección argentina comenzó mejor y abrió el marcador a los ocho minutos del primer tiempo con un golazo de Ramiro Tulián, quien clavó la pelota en el ángulo. Con dominio del juego, el equipo dirigido por Diego Placente estuvo cerca del segundo tanto, pero no logró concretar sus llegadas y se fue al descanso 1-0 arriba.

Apenas iniciado el complemento, México reaccionó. Luis Gamboa empató el partido en el primer minuto del segundo tiempo y, a los 13, aprovechó una nueva desatención defensiva para marcar su segundo gol y dar vuelta el resultado por 2-1. Argentina, obligada a buscar el empate, tuvo sus chances: Jainikoski estuvo muy cerca con una volea que pasó a centímetros del arco.