En un partido vibrante y lleno de emociones, México venció a la Argentina por 5-4 en la tanda de penales, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, y avanzó a los octavos de final del Mundial Sub 17. El encuentro, correspondiente a los 16avos de final, tuvo cambios constantes en el marcador y un cierre dramático.
México eliminó a la Argentina y se terminó el sueño de la Sub-17
México venció a la Argentina por 5-4 en la tanda de penales, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, y avanzó a los octavos de final del Mundial Sub 17.