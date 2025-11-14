"
México eliminó a la Argentina y se terminó el sueño de la Sub-17

México venció a la Argentina por 5-4 en la tanda de penales, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, y avanzó a los octavos de final del Mundial Sub 17.

En un partido vibrante y lleno de emociones, México venció a la Argentina por 5-4 en la tanda de penales, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, y avanzó a los octavos de final del Mundial Sub 17. El encuentro, correspondiente a los 16avos de final, tuvo cambios constantes en el marcador y un cierre dramático.

La Selección argentina comenzó mejor y abrió el marcador a los ocho minutos del primer tiempo con un golazo de Ramiro Tulián, quien clavó la pelota en el ángulo. Con dominio del juego, el equipo dirigido por Diego Placente estuvo cerca del segundo tanto, pero no logró concretar sus llegadas y se fue al descanso 1-0 arriba.

Apenas iniciado el complemento, México reaccionó. Luis Gamboa empató el partido en el primer minuto del segundo tiempo y, a los 13, aprovechó una nueva desatención defensiva para marcar su segundo gol y dar vuelta el resultado por 2-1. Argentina, obligada a buscar el empate, tuvo sus chances: Jainikoski estuvo muy cerca con una volea que pasó a centímetros del arco.

Cuando todo parecía perdido, a los 41 minutos del segundo tiempo, Fernando Closter apareció de cabeza tras una mala salida del arquero mexicano y selló el 2-2 que llevó la definición a los penales.

En la tanda desde los doce pasos, México fue más preciso. El arquero Santiago López atajó el primer penal argentino, ejecutado por Gastón Bouhier, y sus compañeros convirtieron de manera impecable. Pineda abrió la serie para México, seguido por aciertos de José Mancilla y el resto de los pateadores. Del lado argentino, Gómez Mattar y Closter anotaron sus remates —este último con mucho suspenso, tras una ejecución defectuosa que terminó dentro del arco—, pero no alcanzó.

Finalmente, México se impuso 5-4 y dejó sin chances al conjunto albiceleste, asegurando su lugar en los octavos de final del certamen. El equipo azteca avanza con confianza, mientras que Argentina se despide tras un duelo intenso y cambiante.

