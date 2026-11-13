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Irá preso por entrar a una vivienda y robar un celular

Sergio Rafael Heredia fue condenado a 7 meses de prisión efectiva por el robo en una vivienda de Rivadavia, el martes pasado.

Un ladrón fue condenado a prisión efectiva este viernes por entrar a una vivienda y robar un celular.

La UFI Flagrancia, acordó con la defensa, mediante un juicio abreviado, condenar a Sergio Rafael Heredia a 7 meses de prisión de cumplimiento efectivo, por los delitos de hurto en grado de tentativa y violación de domicilio en concurso real. Además, se declaró su reincidencia y se dispuso la prisión preventiva.

El hecho ocurrió el 10 de noviembre de 2026, aproximadamente a las 21:05, en inmediaciones de la intersección de calles Sanidad Argentina y Sargento Cabral, en el departamento Rivadavia.

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Según la investigación, Heredia ingresó sin autorización a una vivienda donde también funciona un local comercial tipo librería. Una vez en el interior, sustrajo un teléfono celular que se encontraba sobre una mesa del comedor.

La maniobra fue advertida por una persona que se encontraba en las inmediaciones, quien salió inmediatamente en persecución del sospechoso y logró aprehenderlo a unos 50 metros del lugar, sin perderlo de vista durante el seguimiento.

El teléfono celular fue recuperado y reconocido como propiedad de su titular, quien se presentó en el lugar.

Tras la intervención del personal policial de la Comisaría 23.ª y la comunicación con el fiscal de turno, se dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

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