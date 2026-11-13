Irá preso por entrar a una vivienda y robar un celular

Según la investigación, Heredia ingresó sin autorización a una vivienda donde también funciona un local comercial tipo librería. Una vez en el interior, sustrajo un teléfono celular que se encontraba sobre una mesa del comedor.

La maniobra fue advertida por una persona que se encontraba en las inmediaciones, quien salió inmediatamente en persecución del sospechoso y logró aprehenderlo a unos 50 metros del lugar, sin perderlo de vista durante el seguimiento.

El teléfono celular fue recuperado y reconocido como propiedad de su titular, quien se presentó en el lugar.

Tras la intervención del personal policial de la Comisaría 23.ª y la comunicación con el fiscal de turno, se dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.