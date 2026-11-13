Receta imperdible de milanesa de peceto a la napolitana

FUENTE: infobae
Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos.
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 15 minutos.
Ingredientes
- 500 gr de peceto, desgrasado y cortado para milanesas.
- 2 huevos.
- 1 cucharada de mostaza.
- 150 gr de pan rallado, aproximadamente.
- 250 ml de aceite para freír, aproximadamente.
- 200 gr de salsa de tomate espesa.
- 100 gr de jamón cocido, en fetas.
- 200 gr de mozzarella, en fetas o trozos.
- 1 cucharadita de orégano.
- Sal, cantidad necesaria.
- Pimienta, cantidad necesaria.
- Aceitunas, opcional.
Cómo hacer milanesa de peceto a la napolitana, paso a paso
- Colocar los huevos, la mostaza, sal y pimienta en una fuente amplia. Batir hasta integrar.
- Incorporar las fetas de peceto y dejarlas reposar durante 5 minutos para que tomen sabor.
- Retirar cada feta, escurrir el exceso de huevo y pasarla por el pan rallado. Presionar con las manos para que el rebozado quede bien adherido.
- Calentar el aceite en una sartén amplia. La temperatura debe ser alta, pero sin que el aceite llegue a humear, para que la milanesa se dore sin absorber demasiado aceite.
- Freír las milanesas durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que queden doradas. Retirarlas y colocarlas sobre papel absorbente.
- Acomodar las milanesas en una placa para horno, sin encimarlas.
- Cubrir cada una con una porción de salsa de tomate, una feta de jamón cocido y mozzarella.
- Llevar a horno fuerte, a 220°C, durante 5 a 7 minutos, hasta que el queso se derrita.
- Espolvorear con orégano y, si se desea, agregar aceitunas antes de servir.
Consejo técnico: si las fetas de peceto son gruesas, golpearlas suavemente con un martillo de cocina hasta obtener un espesor parejo. Así se cocinan rápido y quedan más tiernas.
Consejo técnico: no sobrecargar la sartén. Freír las milanesas de a pocas unidades mantiene estable la temperatura del aceite.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 2 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 850 kcal.
- Grasas: 48 gr.
- Carbohidratos: 48 gr.
- Proteínas: 62 gr.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las milanesas ya cocidas pueden conservarse en la heladera, dentro de un recipiente cerrado, durante 2 días.
También pueden guardarse en el freezer durante 2 meses, preferentemente sin gratinar. Para recalentarlas, colocarlas directamente en horno medio o fuerte hasta que estén bien calientes.
No se recomienda volver a congelar una milanesa que ya fue descongelada.