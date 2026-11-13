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Receta imperdible de milanesa de peceto a la napolitana

La milanesa se elabora con carne rebozada, salsa de tomate, jamón cocido y mozzarella, y combina 20 minutos de trabajo con una cocción de 15 minutos.

Cuando hay poco tiempo y ganas de comer algo bien argentino, la milanesa a la napolitana siempre aparece como una solución segura. Dorada, crocante y cubierta con salsa, jamón y queso, es de esas comidas que reúnen a todos alrededor de la mesa.

En Argentina suele servirse como plato principal, acompañada con papas fritas, puré o una ensalada fresca. Esta versión con peceto toma como base la receta clásica de milanesas a la napolitana del recetario consultado.

Receta de peceto de milanesa a la napolitana

Se trata de finas fetas de peceto rebozadas con pan rallado, fritas hasta quedar doradas y terminadas al horno con salsa de tomate, jamón cocido y mozzarella gratinada.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos.

  • Preparación: 20 minutos.
  • Cocción: 15 minutos.

Ingredientes

  • 500 gr de peceto, desgrasado y cortado para milanesas.
  • 2 huevos.
  • 1 cucharada de mostaza.
  • 150 gr de pan rallado, aproximadamente.
  • 250 ml de aceite para freír, aproximadamente.
  • 200 gr de salsa de tomate espesa.
  • 100 gr de jamón cocido, en fetas.
  • 200 gr de mozzarella, en fetas o trozos.
  • 1 cucharadita de orégano.
  • Sal, cantidad necesaria.
  • Pimienta, cantidad necesaria.
  • Aceitunas, opcional.

Cómo hacer milanesa de peceto a la napolitana, paso a paso

  • Colocar los huevos, la mostaza, sal y pimienta en una fuente amplia. Batir hasta integrar.
  • Incorporar las fetas de peceto y dejarlas reposar durante 5 minutos para que tomen sabor.
  • Retirar cada feta, escurrir el exceso de huevo y pasarla por el pan rallado. Presionar con las manos para que el rebozado quede bien adherido.
  • Calentar el aceite en una sartén amplia. La temperatura debe ser alta, pero sin que el aceite llegue a humear, para que la milanesa se dore sin absorber demasiado aceite.
  • Freír las milanesas durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que queden doradas. Retirarlas y colocarlas sobre papel absorbente.
  • Acomodar las milanesas en una placa para horno, sin encimarlas.
  • Cubrir cada una con una porción de salsa de tomate, una feta de jamón cocido y mozzarella.
  • Llevar a horno fuerte, a 220°C, durante 5 a 7 minutos, hasta que el queso se derrita.
  • Espolvorear con orégano y, si se desea, agregar aceitunas antes de servir.

Consejo técnico: si las fetas de peceto son gruesas, golpearlas suavemente con un martillo de cocina hasta obtener un espesor parejo. Así se cocinan rápido y quedan más tiernas.

Consejo técnico: no sobrecargar la sartén. Freír las milanesas de a pocas unidades mantiene estable la temperatura del aceite.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 850 kcal.
  • Grasas: 48 gr.
  • Carbohidratos: 48 gr.
  • Proteínas: 62 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las milanesas ya cocidas pueden conservarse en la heladera, dentro de un recipiente cerrado, durante 2 días.

También pueden guardarse en el freezer durante 2 meses, preferentemente sin gratinar. Para recalentarlas, colocarlas directamente en horno medio o fuerte hasta que estén bien calientes.

No se recomienda volver a congelar una milanesa que ya fue descongelada.

FUENTE: infobae

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