Glencore Pachón inició este viernes 13 de noviembre de 2026 la desmovilización preventiva de los 20 trabajadores que se encontraban cumpliendo turno en el campamento Sombreros. La medida fue adoptada debido a que las condiciones del camino se vieron afectadas por la crecida del río Blanco en varios tramos. Comunicado desmovilización campamento Sombreros.
Comenzó la evacuación de los trabajadores mineros de El Pachón
Debido a la crecida del río Blanco que afectó los caminos, comenzó el traslado aéreo de 20 trabajadores desde el proyecto El Pachón hacia Barreal bajo estrictas medidas de seguridad.