Comenzó la evacuación de los trabajadores mineros de El Pachón

Ante esta situación, el traslado de los colaboradores se está realizando por vía aérea. El operativo comenzó a las 8:00 horas con la partida del primer contingente en helicóptero desde el campamento Sombreros hasta el helipuerto del Escuadrón 26 de Gendarmería en Barreal. Comunicado desmovilización campamento Sombreros.

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Desde la compañía informaron que las condiciones climáticas resultaron óptimas y se estimó la realización de un total de seis vuelos para culminar la evacuación de todo el personal alrededor de las 15:00 horas. Asimismo, se confirmó que todos los trabajadores se encuentran en buen estado de salud. Comunicado desmovilización campamento Sombreros.