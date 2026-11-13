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Comenzó la evacuación de los trabajadores mineros de El Pachón

Debido a la crecida del río Blanco que afectó los caminos, comenzó el traslado aéreo de 20 trabajadores desde el proyecto El Pachón hacia Barreal bajo estrictas medidas de seguridad.

Glencore Pachón inició este viernes 13 de noviembre de 2026 la desmovilización preventiva de los 20 trabajadores que se encontraban cumpliendo turno en el campamento Sombreros. La medida fue adoptada debido a que las condiciones del camino se vieron afectadas por la crecida del río Blanco en varios tramos. Comunicado desmovilización campamento Sombreros.

Ante esta situación, el traslado de los colaboradores se está realizando por vía aérea. El operativo comenzó a las 8:00 horas con la partida del primer contingente en helicóptero desde el campamento Sombreros hasta el helipuerto del Escuadrón 26 de Gendarmería en Barreal. Comunicado desmovilización campamento Sombreros.

Desde la compañía informaron que las condiciones climáticas resultaron óptimas y se estimó la realización de un total de seis vuelos para culminar la evacuación de todo el personal alrededor de las 15:00 horas. Asimismo, se confirmó que todos los trabajadores se encuentran en buen estado de salud. Comunicado desmovilización campamento Sombreros.

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La empresa operadora de vuelos cuenta con la certificación BARS, auditorías previas de la compañía de aviación contratada y cumple con los estándares corporativos necesarios para garantizar la seguridad en el transporte aéreo de personal. Todo el procedimiento se desarrolla en coordinación permanente con las autoridades, priorizando la seguridad de las personas. Comunicado desmovilización campamento Sombreros.

El proyecto El Pachón es un yacimiento de cobre y molibdeno emplazado en el departamento Calingasta, provincia de San Juan, situado a 3.600 metros sobre el nivel del mar y a 5 kilómetros del límite internacional con Chile, perteneciente en un 100% a Glencore y actualmente en etapa de exploración avanzada. Comunicado desmovilización campamento Sombreros.

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