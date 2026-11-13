Universitario viaja a Mendoza en busca de una plaza para el TDI B 2027

La Uni llega a esta definición con energías renovadas y la motivación de prolongar su buen presente. Después de dos semanas de preparación, el quince sanjuanino buscará cerrar una destacada campaña con una victoria que le permita continuar en carrera por una plaza nacional.

Universitario culminó la fase clasificatoria en la quinta posición, después de protagonizar una importante recuperación en el tramo final del campeonato. El equipo consiguió cuatro victorias en sus últimas cinco presentaciones, incluida la conseguida frente a San Juan Rugby Club por 16-15 en Santa Lucía.