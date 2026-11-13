Universitario Rugby afrontará este sábado uno de los compromisos más importantes de la temporada. El equipo dirigido por Fernando “Yope” Torcivia enfrentará a CPBM, conocido como Chacras, en un duelo directo por el quinto puesto del Top 8 Oro. El encuentro comenzará a las 12.30 hs. en las instalaciones de Mendoza Rugby Club, con el arbitraje de Joaquín López y la asistencia de Sebastián López y Dante Diez.
Universitario viaja a Mendoza en busca de una plaza para el TDI B 2027
Universitario enfrentará este sábado 14 de noviembre a CPBM por el quinto puesto del Top 8 Oro del Regional Cuyano.