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Una sanjuanina viajará a la detección de talentos de Leoncitas

La sanjuanina Emma Ramos, jugadora del San Juan, convocada a una concentración del Programa de Talentos de la Confederación Argentina de hockey sobre Césped.

Emma Ramos jugadora del San Juan RC fue convocada a una concentración del Programa de Talentos de la Confederación Argentina de hockey sobre Césped. La sanjuanina ha sido recientemente goleadora del torneo Argentino de Clubes de su categoría que se disputó en Rosario. Es un orgullo para el hockey sobre césped de la provincia que jugadora del medio local sean captadas por este tipo de Programas . Esta semana vuelven Julieta Zapata (SJRC) y Sofía Chancay (UNSJ) de la concentración de Leoncitas sub 16 que se realizó en Salta.

Se realizará una Concentración para Observar y entrenar Jugadoras Sub 19 Damas enmarcada en el Plan Nacional de Detección de Talentos. Esta actividad permitirá al Cuerpo Técnico del Seleccionado Argentino Sub 19 Femenino de hockey sobre césped , conocer a las jugadoras de estas edades que puedan ser elegidas para futuras Competiciones.

Las Jugadoras seleccionadas deberán presentarse a entrenar en Mendoza, en la siguiente Concentración Nacional. Lugar de la Concentración: Estadio Provincial de Hockey Ciudad de Godoy Cruz - Av. Ingeniero Cipolletti, M5501 Godoy Cruz, Mendoza.

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Fecha de la Concentración 2026: desde el lunes 30 de Noviembre a las 12:30hs hasta el jueves 3 de Diciembre a las 15:00hs.

Entrenadores a Cargo: Director del Plan Nacional de Detección de Talentos: Ezequiel Paulon Entrenador Principal: Jose Gonzalez Entrenador Asistente: Michel Tristan Ocaña Zahler Entrenador Asistente: Guillermo Gutierrez Coordinador Preparación Física Plan Nacional de Talentos: Luciano Agüero.

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