Emma Ramos jugadora del San Juan RC fue convocada a una concentración del Programa de Talentos de la Confederación Argentina de hockey sobre Césped. La sanjuanina ha sido recientemente goleadora del torneo Argentino de Clubes de su categoría que se disputó en Rosario. Es un orgullo para el hockey sobre césped de la provincia que jugadora del medio local sean captadas por este tipo de Programas . Esta semana vuelven Julieta Zapata (SJRC) y Sofía Chancay (UNSJ) de la concentración de Leoncitas sub 16 que se realizó en Salta.
Una sanjuanina viajará a la detección de talentos de Leoncitas
La sanjuanina Emma Ramos, jugadora del San Juan, convocada a una concentración del Programa de Talentos de la Confederación Argentina de hockey sobre Césped.