Una sanjuanina viajará a la detección de talentos de Leoncitas

Se realizará una Concentración para Observar y entrenar Jugadoras Sub 19 Damas enmarcada en el Plan Nacional de Detección de Talentos. Esta actividad permitirá al Cuerpo Técnico del Seleccionado Argentino Sub 19 Femenino de hockey sobre césped , conocer a las jugadoras de estas edades que puedan ser elegidas para futuras Competiciones.

Las Jugadoras seleccionadas deberán presentarse a entrenar en Mendoza, en la siguiente Concentración Nacional. Lugar de la Concentración: Estadio Provincial de Hockey Ciudad de Godoy Cruz - Av. Ingeniero Cipolletti, M5501 Godoy Cruz, Mendoza.