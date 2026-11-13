Investigan si Lázaro Báez manejaba desde la cárcel una estructura para explotar bienes embargados

El brazo operativo era Cristian “Budín” Ibáñez, a quien en su propio entorno describen como “un perro fiel” del empresario. Ibáñez e Insaurralde fueron detenidos el lunes en Ezeiza después de volar desde Río Gallegos, porque los investigadores sospechaban un intento de fuga. Ella seguirá presa.

Las operaciones detectadas sobre los bienes embargados y el descargo de su entorno

Entre las maniobras detectadas figuran: un arrendamiento de la estancia La Entrerriana por $2 millones mensuales que nunca se pagó; transferencias por $26,2 millones vinculadas a un convenio por 7.000 ovejas; la negociación de 600 animales sin documentar a cambio de 10.000 dólares en efectivo.

Además, un camión Scania de Austral Construcciones siguió trabajando hasta que lo secuestraron en septiembre. Lo manejaba un chofer con licencia trucha.

Durante la semana hubo 27 allanamientos, incluida la celda de Báez. Los imputados se negaron a declarar. Desde el entorno del empresario sostienen que los bienes no están ocultos y que la Justicia les pidió designar curadores. Aseguran que “todo estaría facturado formalmente”.