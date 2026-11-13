El empresario Lázaro Báez, condenado en las causas Vialidad y “Ruta del dinero K", enfrentará una nueva investigación. La Justicia federal sospecha que, desde su celda en Ezeiza, encabezó una organización que siguió explotando campos, departamentos y maquinaria embargados o decomisados, a espaldas de los tribunales.
Investigan si Lázaro Báez manejaba desde la cárcel una estructura para explotar bienes embargados
La fiscalía federal de Río Gallegos imputó a Lázaro Báez al empresario, a su pareja y a otras ocho personas por lavado de activos y asociación ilícita.