Frente a las crecientes aluvionales y al acelerado deshielo cordillerano que cada año ponen en riesgo la vida, los caminos y las áreas productivas del departamento, la comunidad de Calingasta decidió pasar a la acción organizada. En una masiva asamblea que reunió a vecinos, productores agropecuarios, prestadores turísticos y referentes comunitarios, se elaboró un documento formal dirigido al Gobernador de San Juan y a las autoridades del Departamento de Hidráulica.
Alerta aluvional: Calingasta exige obras de fondo y amparo legal
Vecinos, productores agropecuarios y prestadores turísticos del valle presentaron un plan de emergencia dirigido al Gobernador de San Juan y al Departamento de Hidráulica.