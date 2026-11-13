Alerta aluvional: Calingasta exige obras de fondo y amparo legal

El reclamo exige el cumplimiento efectivo de las responsabilidades estatales fijadas en la Ley Provincial N.º 13-A, que establece el marco de competencias públicas en materia de estudios hidrológicos, prevención de riesgos hídricos y ejecución de obras defensivas. Según fundamentaron los vecinos en el petitorio comunal, los aluviones constituyen fenómenos naturales propios del territorio montañoso; sin embargo, sus consecuencias devastadoras no son inevitables, sino que pueden reducirse sustancialmente mediante planificación territorial, estudios de suelo sin improvisaciones y una adecuada coordinación entre las instituciones.

La preocupación vecinal se suma al escenario crítico que atraviesa la zona precordillerana, donde el repentino aumento de volumen en el río Los Patos obligó a inhabilitar el histórico Paso de los Pioneros, dejando aisladas a más de 40 familias en localidades como Hilario, Colón y La Isla, al tiempo que se detectaron severos deterioros en las defensas de contención de Barreal.