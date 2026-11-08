Messi con un nuevo récord: Botín de Oro tras consagrarse goleador de la MLS

Además, igualó en el primer puesto en partidos con dos o más goles: totalizó seis. De sus 26 goles en la temporada regular, solo uno fue de penal, la segunda mayor cifra en una sola temporada en la historia de la MLS, únicamente por detrás de su propio récord de 28, que fue logrado el año pasado.

Las estadísticas a su favor. Messi se convirtió esta noche en el segundo jugador en la historia de la MLS en anotar al menos 25 goles en temporadas consecutivas. Sus 55 conversiones anotadas en las últimas dos temporadas representan la segunda mayor cifra en la historia de la liga, solo por detrás del venezolano Josef Martínez, quien marcó 58 tantos durante las temporadas 2018 y 2019.

En las últimas tres temporadas, Messi anotó un total de 75 goles en la fase regular, la segunda mayor cifra en un período de tres temporadas en la historia de la liga.

También se une al ganador del Botín de Oro de la MLS 2023, Denis Bouanga (2023-25), como los únicos jugadores en la historia de la MLS en marcar al menos 20 goles en tres temporadas consecutivas. Imparable.

Inter Miami igualó esta noche con Charlotte FC 3-3 en un partido para el infarto. Sin embargo, el crack argentino no pudo agrandar su marca goleadora: no hizo goles este sábado.

Dos botines dos: un hecho inédito en 31 añose Oro consecutivo

Desde aquel 6 de abril de 1996, con el partido que San Jose Clash le ganó 1 a 0 a DC United en el Spartan Stadium, la Major League Soccer comenzó a escribir su historia. Y varios de esos capítulos fueron protagonizados por Lionel Messi durante los 39 meses que transcurrieron desde su debut en Inter Miami.

Desde aquella campaña inicial del 96, allí el máximo goleador fue Roy Lassiter, del extinto Tampa Bay Mutiny; solo cinco futbolistas consiguieron dos premios, pero ninguno lo hizo en campañas encadenadas: Predrag Radosavljevi (1997 y 2003), Taylor Twellman (2002 y 2005), Jeff Cunningham (2006 y 2009), Chris Wondolowski (2010 y 2012) y Bradley Wright-Phillips (2014 y 2016). Está claro, el único fue Messi.

Leo Messi, quien en sus años en Barcelona obtuvo seis veces el Botín de Oro y fue el máximo goleador de la Liga de España ocho veces y de la Champions League seis veces, lo pone a la cabeza de la lista de candidatos para quedarse con el premio al Jugador Más Valioso (MVP), una distinción que ya logró en las dos campañas completas en las cuales compitió con Inter Miami.

En los 31 años de historia de la MLS, ningún futbolista se apoderó de tres premios MVP: Predrag Radosavljevi también logró dos, en 1997 y 2003. Así que Messi está a punto de obtener un nuevo palmarés a su leyenda.

Fuente: Clarín