La Sole reveló la íntima charla que tuvo con Messi antes de cantar en su despedida

"Ese día, después del partido, no pudimos cruzar un saludo ni con Antonela ni con Leo", detalló. En ese punto, también hizo una aclaración sobre la relación que mantiene con ellos: "Yo no soy amiga de ellos, eso a mí me gusta aclararlo", comentó con humor.

El encuentro que no se había concretado en el estadio tuvo una nueva oportunidad gracias a una propuesta del propio jugador. "Leo me dijo: 'Mañana, si quieren venir a ver el entrenamiento, los invitamos'", contó Pastorutti sobre la invitación que recibió.

Aunque el clima obligó a cambiar la actividad prevista, la posibilidad de conversar siguió en pie. "Se suspendió el entrenamiento porque había tormenta eléctrica, pero tuvimos una linda charla", recordó sobre ese momento compartido con el rosarino.

En medio de la charla, Messi le anticipó que una canción suya formaría parte de una publicación significativa. "Ahí me dijo que tenía un posteo importante con mi música", reveló la cantante, que prefirió esperar y no pedirle más precisiones.

La respuesta llegó después, cuando vio que el futbolista había utilizado "Brindis" para musicalizar el mensaje sobre su despedida del seleccionado. "Después resultó ser que posteó que se iba de la Selección con 'Brindis' y yo casi me muero", confesó.

La elección de ese tema también la llevó a recordar otro episodio inolvidable de su trayectoria, esta vez junto a Diego Armando Maradona. "Me tocó cantársela al Diego hace 20 años atrás. Ahora me pasa esto", señaló, conmovida por la coincidencia.

Con ese antecedente, su actuación en el Monumental adquirió un valor todavía más profundo. Soledad evocó lo que significó ponerle voz a un homenaje que tuvo a Messi como destinatario y emocionó a los hinchas argentinos.

Al hacer un balance de lo vivido, puso el foco en el trato que recibió del capitán y en la oportunidad de conocerlo desde un lugar más cercano. "Lo agradezco un montón, me emociona un montón, pero lo agradezco desde el punto de vista humano primero", sostuvo.

Para cerrar, la artista explicó que su admiración por el campeón del mundo excede sus logros deportivos y cualquier recuerdo que pueda guardar de aquel encuentro. "A Leo yo lo admiro como ser humano. No me importa si tengo o no la foto con él, a mí no me cambia eso", afirmó.