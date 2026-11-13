La crecida de los ríos cordilleranos producto del intenso deshielo generó un escenario de alerta máxima en el departamento Calingasta este viernes 13 de noviembre. El secretario de Obras del municipio, Diego Ossa, confirmó en radio Sarmiento que ya se inició el operativo de evacuación en helicóptero para retirar a los trabajadores que permanecen en el campamento del proyecto minero El Pachón.
Evacuarán en helicóptero a trabajadores de Pachón por la crecida en Calingasta
El secretario de Obras de la Municipalidad de Calingasta, Diego Ossa, confirmó que ya se encuentra en marcha el operativo aéreo para evacuar en helicóptero a los trabajadores del campamento minero El Pachón debido a la crecida de los ríos por el deshielo.