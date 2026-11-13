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Evacuarán en helicóptero a trabajadores de Pachón por la crecida en Calingasta

El secretario de Obras de la Municipalidad de Calingasta, Diego Ossa, confirmó que ya se encuentra en marcha el operativo aéreo para evacuar en helicóptero a los trabajadores del campamento minero El Pachón debido a la crecida de los ríos por el deshielo.

La crecida de los ríos cordilleranos producto del intenso deshielo generó un escenario de alerta máxima en el departamento Calingasta este viernes 13 de noviembre. El secretario de Obras del municipio, Diego Ossa, confirmó en radio Sarmiento que ya se inició el operativo de evacuación en helicóptero para retirar a los trabajadores que permanecen en el campamento del proyecto minero El Pachón.

El aumento del caudal del río Blanco cortó el camino a El Pachón

En cuanto a la conectividad interna del departamento, el funcionario precisó que el avance del agua provocó cortes de tránsito en distintos sectores estratégicos, afectando la circulación en la zona de La Caleta, el puente El Pionero, Tamberías e Hilario.

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Asimismo, desde el Ejecutivo municipal identificaron como puntos críticos de monitoreo a la localidad de Barreal, el sector de El Matadero y el barrio Balcón de Ansilta. Pese a la magnitud del fenómeno hídrico, Ossa llevó tranquilidad al asegurar que las defensas construidas en la zona están funcionando de manera efectiva y que los equipos lograron derivar el cauce del río Los Patos para mitigar el impacto sobre las zonas pobladas.

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