Corría una camioneta, perdió el control, atropelló a sus tíos y uno de ellos murió

El hecho ocurrió en el barrio Campo de Batalla, en la localidad de Carpintería. Según las primeras informaciones, el joven se habría subido a la camioneta con la intención de correrla, pero, por motivos que todavía se investigan, habría perdido el control del vehículo y terminó embistiendo a sus dos familiares.

La violencia del impacto tuvo consecuencias fatales para uno de los tíos, mientras que el otro también resultó atropellado.