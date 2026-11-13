Una celebración familiar terminó en tragedia en el departamento de Pocito, luego de que un joven atropellara accidentalmente a dos de sus tíos mientras intentaba mover una camioneta Chevrolet S10. Como consecuencia del impacto, uno de los hombres perdió la vida.
Corría una camioneta, perdió el control, atropelló a sus tíos y uno de ellos murió
El dramático episodio ocurrió en el barrio Campo de Batalla, en Carpintería, luego de una celebración familiar. La víctima fatal fue uno de los dos hombres embestidos por el vehículo