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Corría una camioneta, perdió el control, atropelló a sus tíos y uno de ellos murió

El dramático episodio ocurrió en el barrio Campo de Batalla, en Carpintería, luego de una celebración familiar. La víctima fatal fue uno de los dos hombres embestidos por el vehículo

Una celebración familiar terminó en tragedia en el departamento de Pocito, luego de que un joven atropellara accidentalmente a dos de sus tíos mientras intentaba mover una camioneta Chevrolet S10. Como consecuencia del impacto, uno de los hombres perdió la vida.

El hecho ocurrió en el barrio Campo de Batalla, en la localidad de Carpintería. Según las primeras informaciones, el joven se habría subido a la camioneta con la intención de correrla, pero, por motivos que todavía se investigan, habría perdido el control del vehículo y terminó embistiendo a sus dos familiares.

La violencia del impacto tuvo consecuencias fatales para uno de los tíos, mientras que el otro también resultó atropellado.

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Tras lo sucedido, tomó intervención la UFI Delitos Especiales, cuyos investigadores trabajan en las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del siniestro y establecer con precisión cómo se desencadenó el trágico episodio.

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