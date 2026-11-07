Dos leyendas, una rivalidad histórica y el adiós a sus selecciones

El argentino eligió una carta para explicar una decisión que, según reconoció, le dolía. “Me vacié, ya no tengo más para dar”, escribió, después de agradecer los 20 años de cariño de los hinchas y recordar todo lo que había vivido con la camiseta albiceleste.

También dejó una frase que resumió el vínculo con su país: “Gracias Dios por hacerme argentino”. Messi había anunciado que el Mundial de 2026 sería su última Copa del Mundo y, después de la final, confirmó que no seguiría jugando para la Selección.

Cristiano, en cambio, compartió un video en el que repasó su trayectoria con Portugal. A los 41 años, anunció que había llegado el momento de devolver la camiseta número 7. “Portugal siempre será parte de mí”, expresó, al agradecer a sus compañeros, entrenadores, familiares y a los hinchas que lo acompañaron durante 23 años.

“Algunas decisiones no se toman solo con la cabeza. También se toman con el corazón”, agregó el delantero, que se retiró como el máximo goleador y el jugador con más partidos disputados en la historia de las selecciones masculinas.

La historia de Messi con Argentina tuvo un cierre que durante mucho tiempo pareció imposible. Después de perder finales y atravesar años de críticas, el rosarino consiguió la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar, además de otra Copa América en 2024.

En Qatar fue capitán, marcó siete goles y recibió el premio al mejor jugador del torneo. La imagen de Messi levantando la Copa del Mundo quedó como uno de los momentos más importantes de la historia del fútbol argentino.

Su recorrido internacional terminó con 126 goles en 208 partidos, cifras que lo ubican como el máximo goleador histórico de la Selección. A los 39 años, dejó una camiseta que defendió durante más de dos décadas y que lo acompañó desde su debut en 2005.

La despedida también tuvo un componente personal. Messi agradeció a su familia, a los entrenadores y a sus compañeros, y explicó que la decisión había sido pensada desde hacía tiempo. El final llegó después de una carrera en la que pudo conquistar con Argentina los títulos que habían quedado pendientes.

Cristiano Ronaldo debutó con Portugal en 2003 y se convirtió en el principal referente de su selección durante más de dos décadas. Su carrera internacional estuvo marcada por una capacidad goleadora que lo llevó a romper récords y por dos grandes conquistas colectivas.

En 2016, Portugal ganó la Eurocopa por primera vez. Ronaldo fue el capitán del equipo y, aunque tuvo que abandonar la final por una lesión, acompañó a sus compañeros desde el banco. En 2019, volvió a levantar un trofeo con la Liga de Naciones. Portugal también ganó esa competencia en 2025.

El delantero cerró su recorrido con 146 goles en 234 partidos, los dos récords históricos del fútbol masculino internacional. Además, fue el primer jugador en marcar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo, una marca que compartió con Messi en cuanto a presencias mundialistas.

Su última participación con Portugal fue el 24 de septiembre, en una victoria ante Gales. La despedida llegó después de una etapa de tensión con el entrenador Jorge Jesus, aunque en su mensaje Cristiano eligió agradecer y recordar el orgullo de haber representado a su país.

Messi y Cristiano compartieron durante años el centro de la escena mundial. La competencia entre Barcelona y Real Madrid, los clásicos españoles y las entregas del Balón de Oro alimentaron una discusión que se trasladó a los hinchas de todo el mundo.

El argentino ganó ocho Balones de Oro y el portugués cinco. Entre ambos sumaron 13 premios y dominaron buena parte de las distinciones individuales desde 2008. Sus estilos fueron diferentes, pero la exigencia que se impusieron y la capacidad para sostenerse en la cima los convirtió en dos referencias de una misma época.

Con sus selecciones también dejaron caminos distintos. Messi alcanzó la Copa del Mundo y terminó su carrera internacional con una generación que devolvió a Argentina a lo más alto. Cristiano llevó a Portugal a sus primeros grandes títulos y se retiró con los récords de goles y partidos internacionales.

Ahora, los dos seguirán jugando a nivel de clubes, pero ya no vestirán las camisetas que los acompañaron durante más de 20 años. Sus despedidas no borran la rivalidad ni las discusiones que marcaron sus carreras.

Las dejan en el lugar que les corresponde, como dos futbolistas que cambiaron la historia del fútbol y que, durante una generación entera, hicieron que cada partido y cada récord se vivieran como una nueva página de la misma competencia.