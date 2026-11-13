La provincia de San Juan atravesará este viernes 13 de noviembre la jornada más calurosa de la semana y el cierre de la ola de calor antes de un marcado cambio de tiempo. De acuerdo con el parte oficial del Servicio Meteorológico Nacional actualizado a las 06:11, la temperatura mínima se ubicó en 23°C —con 23.7°C registrados a las 6 de la mañana— y se espera que el termómetro trepe hasta los 39°C durante la tarde.
El termómetro rozará los 40 grados en San Juan antes del cambio de tiempo
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes 13 de noviembre el cierre de la seguidilla de calor extremo en San Juan, con una temperatura mínima de 23°C y una máxima que alcanzará los 39°C.