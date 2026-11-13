El termómetro rozará los 40 grados en San Juan antes del cambio de tiempo

Durante las primeras horas del día el cielo se presentó despejado, con una humedad del 54%, presión de 940 hPa, viento leve del sector Sur a 6 km/h y una visibilidad normal de 15 kilómetros. Sin embargo, con el correr de las horas la temperatura ascenderá rápidamente y hacia la segunda mitad de la jornada comenzará a inestabilizarse el ambiente.

Para la tarde y la noche, el pronóstico oficial prevé un aumento de la nubosidad acompañado por probabilidades de tormentas aisladas y el ingreso de viento del sector Sur con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h. Este fenómeno traerá un alivio térmico sostenido para el fin de semana, poniendo fin a las marcas extremas de los últimos días.