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El termómetro rozará los 40 grados en San Juan antes del cambio de tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes 13 de noviembre el cierre de la seguidilla de calor extremo en San Juan, con una temperatura mínima de 23°C y una máxima que alcanzará los 39°C.

La provincia de San Juan atravesará este viernes 13 de noviembre la jornada más calurosa de la semana y el cierre de la ola de calor antes de un marcado cambio de tiempo. De acuerdo con el parte oficial del Servicio Meteorológico Nacional actualizado a las 06:11, la temperatura mínima se ubicó en 23°C —con 23.7°C registrados a las 6 de la mañana— y se espera que el termómetro trepe hasta los 39°C durante la tarde.

Durante las primeras horas del día el cielo se presentó despejado, con una humedad del 54%, presión de 940 hPa, viento leve del sector Sur a 6 km/h y una visibilidad normal de 15 kilómetros. Sin embargo, con el correr de las horas la temperatura ascenderá rápidamente y hacia la segunda mitad de la jornada comenzará a inestabilizarse el ambiente.

Para la tarde y la noche, el pronóstico oficial prevé un aumento de la nubosidad acompañado por probabilidades de tormentas aisladas y el ingreso de viento del sector Sur con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h. Este fenómeno traerá un alivio térmico sostenido para el fin de semana, poniendo fin a las marcas extremas de los últimos días.

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