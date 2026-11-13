La adolescente contó en la escuela lo que sufría y su tío terminó condenado

La investigación permitió reconstruir dos episodios ocurridos entre abril y junio de 2025 en una casa del departamento Rawson, propiedad de la abuela paterna de la adolescente.

En uno de los hechos, cuando la joven había concurrido de visita a la vivienda, el acusado, hermano de su padre, abusó sexualmente de ella mediante acceso carnal. En otro episodio, registrado durante el mismo período y en el mismo domicilio, realizó tocamientos en sus glúteos por encima de la ropa.

La situación fue revelada por la adolescente en la escuela a la que asistía. Desde ese ámbito se dio intervención a las autoridades correspondientes y se formalizó la denuncia ante la UFI ANIVI.

A partir de esa comunicación comenzó la investigación penal, que reunió los elementos probatorios presentados durante el debate y permitió sostener la acusación contra el hombre.

La fiscal Valentina Bucciarelli encabezó el caso, con la participación de los ayudantes fiscales Nahuel Ibazeta, Luciana Fasoli y Fernando Guerrero, y la colaboradora Rocío Toledo.