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La adolescente contó en la escuela lo que sufría y su tío terminó condenado

El acusado fue declarado culpable por unanimidad tras un juicio oral. Los hechos ocurrieron entre abril y junio de 2025 en una vivienda de Rawson y la víctima tenía 15 años.

Un hombre recibió una condena de siete años de prisión efectiva por abusar sexualmente de su sobrina adolescente en dos oportunidades. El Tribunal Colegiado lo declaró culpable por unanimidad luego de un juicio oral en el que la UFI ANIVI presentó las pruebas que permitieron acreditar los hechos.

El acusado, identificado por sus iniciales D.R.A., fue condenado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual simple. Además, el tribunal dispuso que permanezca en prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial hasta que la sentencia adquiera firmeza.

Los abusos ocurrieron en una vivienda de Rawson

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La investigación permitió reconstruir dos episodios ocurridos entre abril y junio de 2025 en una casa del departamento Rawson, propiedad de la abuela paterna de la adolescente.

En uno de los hechos, cuando la joven había concurrido de visita a la vivienda, el acusado, hermano de su padre, abusó sexualmente de ella mediante acceso carnal. En otro episodio, registrado durante el mismo período y en el mismo domicilio, realizó tocamientos en sus glúteos por encima de la ropa.

La situación fue revelada por la adolescente en la escuela a la que asistía. Desde ese ámbito se dio intervención a las autoridades correspondientes y se formalizó la denuncia ante la UFI ANIVI.

A partir de esa comunicación comenzó la investigación penal, que reunió los elementos probatorios presentados durante el debate y permitió sostener la acusación contra el hombre.

La fiscal Valentina Bucciarelli encabezó el caso, con la participación de los ayudantes fiscales Nahuel Ibazeta, Luciana Fasoli y Fernando Guerrero, y la colaboradora Rocío Toledo.

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