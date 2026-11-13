Un hombre recibió una condena de siete años de prisión efectiva por abusar sexualmente de su sobrina adolescente en dos oportunidades. El Tribunal Colegiado lo declaró culpable por unanimidad luego de un juicio oral en el que la UFI ANIVI presentó las pruebas que permitieron acreditar los hechos.
La adolescente contó en la escuela lo que sufría y su tío terminó condenado
El acusado fue declarado culpable por unanimidad tras un juicio oral. Los hechos ocurrieron entre abril y junio de 2025 en una vivienda de Rawson y la víctima tenía 15 años.